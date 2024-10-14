《認識的哥哥》班底、搞笑藝人李陳鎬賭博詐騙上億韓元，李壽根＆BTS Jimin也被欺騙受害

李陳鎬今早透過官方發表聲明承認了非法賭博一事，向大眾與數十名受害者道歉：「對那些信任我、借錢給我的人感到非常抱歉。我會努力地償還這筆錢，直到我死為止。」

李陳鎬（38歲）因非法網路賭博而被警方調查一事發表聲明，並向大眾致歉。韓媒《10 ASIA》獨家報導稱李陳鎬欠下數億美元，借錢給他的BTS防彈少年團Jimin、李壽根、永卓、河成雲也被騙受害。他不僅向名人借錢，還使用私人貸款，讓問題變得更加嚴重。



獨家爆料中，提到李陳鎬在2022年向 Jimin 借了一億韓元，但後續卻未履行還款義務，還將惡行蔓延到了其他名人。李陳鎬更試圖向《認識的哥哥》的成員借錢，李壽根就是受害者的代表，損失至少數千萬韓元。李陳鎬更用李壽根名義向他周圍的人借錢，讓李壽根遭受了重大的物質和精神損失。歌手永卓也是受害者之一，借完錢後就被斷了聯繫，深受其害。歌手河成雲也是受害者之一，他還有向一些電視台的高層、製作人和作家緊急借錢，但都沒有償還。



李陳鎬表示：「2020年偶然開始在非法網路賭博的網站上玩遊戲，結果背上了難以承受的債務，很晚才醒悟，因為熟人的嚴厲忠告，目前戒掉了賭博，但已經得到了很多人的經濟幫助。」、「我每個月都在穩定地還錢，我打算好好努力償還所有債務，直到我死為止。」、「金錢上的損失固然是損失，但最重要的是對那些信任我、借錢給我的人感到非常抱歉。每當有陌生電話號碼打來時，我都會心跳加速，擔心這件事何時公諸於世，每天都像是被挨打一般。」



「我以為透過承認一切並受到懲罰，至少可以擺脫這種焦慮不安感，但由於我必須工作才能償還一些債務，產生了自私貪婪的想法，很抱歉忘記了自己作為公眾人物的職責，一時錯誤的決定毀了一切，不能成為別人的好榜樣。」、「我保證無論發生什麼事，我都會償還剩餘的債務。我向那些對我引起社會爭議並試圖隱瞞此事感到失望的許多人低頭致歉。我也會誠實地接受調查，為我所犯下的錯誤付出代價。」

另外，李陳鎬原定今天出席 Netflix 娛樂節目《喜劇復仇》的記者發佈會，也突然決定不出席活動了。

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