好久不見姜河那！新作《你的味道》變身餐飲業大亨，搭配主廚高旻示呈現「廚房浪漫愛情喜劇」

姜河那終於再度推出新作！搭上最近最火紅的餐飲題材，當一個對味道完全不關心的經營者，遇上極度追求美味的女主廚，兩人會有什麼樣的火花？

新電視劇《你的味道》描述首爾最頂尖的精緻餐飲經營者，對於「味道」卻一點都不關心的大型企業繼承者韓範宇（姜河那飾）與一個在偏僻地方小角落，經營連招牌都沒有的一張餐桌小餐館，對於「味道」非常敏感的牟妍珠主廚（高旻示飾），對於飲食帶有不同背景與哲學的兩人，將在全州經營一家小餐館，共同成長以及相愛的故事。



同樣由姜河那所主演，今年下半年令人期待的N台大作《魷魚遊戲2》即將公開，姜河那以往的作品如《山茶花開時》《謝幕》以及電影《30天》《菜鳥警校生》等，都嘗試多種不同的題材，展現不同魅力。本次的《你的味道》中他也首度挑戰企業經營第二代，再度展現全新面貌，令人相當期待。



在Netflix已有《甜蜜家園》系列、《無聲蛙鳴》等作品，以及電視劇《五月的青春》，電影《神鬼海底撈》以及綜藝節目《瑞鎮家2》，演員高旻示近期也深受廣大觀眾們的喜愛，本次與姜河那合作《你的味道》她將再展現更成熟的演技，呈現嚴格主廚的魅力，給觀眾們耳目一新的感覺。本劇還有《淚之女王》《地獄公使》的綠葉金信祿，以及《愛的迫降》劉秀彬共同演出。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞