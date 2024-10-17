網友爆Jessi打人不是第一次！「洗手間圍毆、臉塞馬桶」拒不承認，慣用撇清說辭「嫌犯出國找不到」

JTBC《事件班長》昨日公開了一名網友的舉報內容，該網友稱2013年在梨泰院某夜店遭到Jessi及其朋友圍毆，這一次Jessi也有動手但因缺乏證據拒不承認，且和最近的毆打粉絲事件一樣撇清自己、表示「施暴人已出國」。

舉報者是2歲移居美國的韓僑，2010年為體驗故鄉生活回到韓國，2013年回美前夕來到梨泰院某夜店遊玩時遇到Jessi和朋友共3人，不明緣由被對方暴揍一頓，對方還搶走她的包，說跪下來道歉就會歸還。



舉報者強調Jessi也有打她、並抓住她的雙臂令她無法移動，Jessi則堅稱只有上前阻攔、絕對沒有打人。 因為現場沒有監視器或目擊者等證據，雙方爭論陷入泥潭。

當時舉報者起訴了Jessi一行人，但不久便撤訴。 舉報者對《事件班長》解釋稱撤訴不是因為理虧，而是因為兩個月後要回美國就業且已訂好機票，無法在韓國等一年時間完成訴訟。



舉報者提到最近Jessi捲入的暴力事件，表示Jessi的處理手法驚人一致：當時Jessi說加害人已出國、不在韓國所以抓不到，這次又說加害者是不認識的中國人、已經回去中國，「真的很好笑」。 舉報者認為，如果這次也像2013年一樣沒有監視器錄像，Jessi還是會一口咬定與自己無關。



舉報者之所以聯絡《事件班長》曝光這件事，是因為看到Jessi出名後也沒有改變當時的性格和態度，認為有必要告訴大家Jessi是什麼樣的人。網友對Jessi感到十分失望，紛紛留言稱「原來是慣犯、人設崩塌、這伙人是強盜流氓嗎、回美國吧、不想再在電視看到她」等，自稱舉報者的網友也留言感謝JTBC報導、流淚稱「終於獲得正義」。

其實2013年Dispatch已報導過這件事，當時雙方就各執一詞：舉報者稱Jessi（*當時藝名為Jessica H.O）一行先挑起爭執，將她困在洗手間施暴15分鐘，包括抓頭髮、拳頭打臉、腳踢身體等，還試圖將她的臉按進馬桶，令她感到「生命威脅」; Jessi則否認施暴，稱是舉報者先出言不遜和動手、肢體衝突只持續5秒，舉報者臉上並無傷口，還稱舉報者利用她是名人這一點勒索金錢、反而自己才是受害者。



此外，Jessi在粉絲被毆事件後半個月於昨晚（16日）出席警局調查，仍表示事發當天生第一次見到打人者、希望盡快找到他並讓他接受懲罰，對於記者提問「為何不積極阻止」則沉默不言。事件回顧：



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