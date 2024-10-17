李陈镐用「母亲生病」为藉口向李寿根借钱！今年4月在节目中提到母亲健康状况，再次引发热议

喜剧演员李陈镐在14日坦白非法赌博带来的巨额负债，暂时中断了活动。

本月15日，知名娱记出身的YouTuber李振浩透露，李陈镐在向其他艺人借钱的过程中经常以「母亲生病」爲藉口。听到这句话，最积极帮助的人是李寿根，李寿根也曾去见过李陈镐的母亲。李振浩表示：「李寿根因爲妻子长期与病魔作斗争，比任何人都对李陈镐的情况感到惋惜，完全不知道他在赌博。」



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与此相关，李陈镐在今年4月播出的《挚友纪录片-4人用餐桌》提到母亲生病的场面，再次备受关注。当时在节目中，李陈镐红著眼眶说：「有一段时间我不认爲工作很有趣，辛苦的理由是母亲是大肠癌晚期。」他接著说：「妈妈）肚子上的大肠破裂，被送到急诊室，在生死之间进行手术，抗癌治疗过程中又复发，再次进行了手术，现在妈妈的健康回来了。过了5年，已经基本痊愈了。」但据悉，李陈镐从2020年开始到最近一直在非法赌博。



消息一公开，再次在韩网引发热烈讨论，韩网友：「怎么会有这样的不孝子...妈妈生病了还赌博」、「李寿根也是因爲妻子生病了，所以才帮忙的吧」、「真的太可怕了」、「放著生病的妈妈不管，这是干什么呢」、「这疯子」、「哇...这个太过分了...」、「真的爲了照顾身体不好的母亲而赌博」、「妈妈生病了还赌博...？还有以此爲藉口借钱..」、「是真人吗.. 什么人性」等等。

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