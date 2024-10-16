崔振赫也太惨！被两名女友劈腿之外，今年2月又受背叛，4月新家房子出问题

没想到今年演了热门剧《她的日与夜》的崔振赫，今年私事挫折不少啊……

《我家的熊孩子》上月底播出的EP.411，爱算命的崔振赫跟随《她的日与夜》「岳母」郑英珠一同到童星出身的巫师「建柱法师」之神堂算命，算命过程不免曝光不为人知的辛酸事。

先说恋爱运、结婚运，崔振赫过往就坦言曾‎连续遭两名女友劈腿，这次算命，巫师直言：「以前因为女人吃过不少苦吧？所以你看起来很失落。」崔振赫听了也坦白有阴影。巫师断言他这两年不会有恋爱运，但好消息是，2026年既有恋爱运也有结婚运，甚至有孩子运！演艺事业会扶摇直上，包括获奖！



而他最希望的是从家里独立、搬出去一个人住，巫师反对，说明妈妈在他身边才能帮他挡住灾厄，巫师还算出他前两年遭遇背叛过得很艰难，甚至是现在的住家有问题都算出来。崔振赫承认4月搬了新家、房子当时确实有问题，不过目前大致解决了，巫师便说这都得归功於妈妈，妈妈听了笑说：「还需要我来守护一段时间。」

崔振赫也替妈妈算健康，透露妈妈全身上下做了大大小小的手术，巫师说妈妈未来健康没问题，但有问题的是「精神」，妈妈太为崔振赫烦恼。原来，妈妈在崔振赫遇困难的时候都不敢当面安慰他，常常私下跟著难过，而今年2月，崔振赫主动向妈妈坦言遭受了背叛，但仍从其他人口中才知道，妈妈那段时夜晚会在他房间前踱步、担心他想不开。崔振赫说著说著红眼眶，妈妈也是。



幸好2026年一切会好转，巫师叮嘱他在这之前绝对不要独立，且说他有「损财运」，这两年绝对不要搞任何投资。崔振赫听了忍不住打自己的头，秒懂「只能赚汗水钱啊」。



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