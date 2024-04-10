呆萌崔振赫被媽媽暴風嘮叨，還被唱衰「不如不要結婚」XD 曝不止被一個前女友劈腿

前陣子主演《Numbers：大廈之林的監視者們》，目前又投入新劇《日夜不同的她》的崔振赫，或許是因為拍戲繁忙，已有大半年未出演擔任班底的綜藝節目《我家的熊孩子》，本週日播出的388集總算回歸。

崔振赫媽媽朴美子首度在鏡頭前曝光，原來崔振赫目前與父母同住，這天他要帶媽媽出門旅行。崔振赫和媽媽相處果然「正常發揮」，例如把整個醫藥箱塞進行李箱，出門忘記帶錢包得刷媽媽的卡，釣魚竿買了結果不會裝魚線……糗事一籮筐，又被主持人們狂喊黑洞狂喊呆，媽媽更是看不下去。



其實這對母子從早餐時光就不平靜，媽媽要崔振赫存錢、叨唸他不要再投資賠錢了，也要娶新抱（媳婦）回家，但一度放棄的說：「沒有錢，與其讓人家跟著你受苦，還不如不結婚。」「只看面皮（指外貌）被吸引，對方該有多失望？不懂的事太多了！」崔振赫回應：「反而是我的魅力啊！本來就是彌補彼此的不足才會成為夫妻的啊！」媽媽：「如果是這樣的話，蜜月旅行就要分開了！」



「媽媽跟鍾國哥應該合得來。」媽媽嚴格又節儉，讓崔振赫忍不住說這句話，結果媽媽說：「太喜歡他了！多希望你跟他多多來往，在旁邊多多學習人家！不過鍾國哥遇到你應該會嫌棄你、討厭你的。」崔振赫：「也有那個可能……」



崔振赫從家裡一路被唸到旅行地點釣魚場，耳朵都要流血，但崔振赫也不是老實挨唸的人，還會回應：「媽媽如果是個男人，肯定會成為軍人。」當媽媽讚許崔振赫開車很溫順，繼而提醒他開車無論如何都不要煩躁時，崔振赫也會說：「那媽媽為什麼自己火氣那麼大？」媽媽只能尷尬摸摸鼻子。不過，主持人都認同媽媽所唸的一切都很有道理，因為都是崔振赫自己先找麻煩XD。



雖然大部分都在挨唸，但崔振赫提起感情傷心事時，媽媽仍會心疼。崔振赫‎過去就透露自己曾被劈腿長達1年，這次更鬆口不止一任前女友劈腿，甚至是連續兩任都遭劈腿，其中一任還想繼續維持關係，不過陰影無法抹滅便放棄，媽媽看著他：「兒子肯定很難過吧！受苦了！」



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