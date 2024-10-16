【2024韓國電視劇大賞】《夜晚開的花》李荷妮大賞！《少年時代》任時完、《畢業》鄭麗媛最優秀賞！

第15屆韓國電視劇大賞12日晚間頒獎，話不多說來看完整得獎名單！還有得獎演員感言整理！

大賞－李荷妮（《夜晚開的花》）

作品賞－《淚之女王》

男子最優秀演技賞－任時完（《少年時代》）

女子最優秀演技賞）－鄭麗媛（《畢業》）

男子優秀演技賞－李伊庚（《和我老公結婚吧》）、池承炫（《高麗契丹戰爭》）

女子優秀演技賞－高旻示（《Sweet Home 2》）

男子搶鏡賞－金洪發（《政壇旋風》）

女子搶鏡賞－鄭英珠（《背著善宰跑》、《她的日與夜》）

男子新人賞－白瑞厚（《她的日與夜》）、李施優（《少年時代》）

女子新人賞－姜惠元（《少年時代》）

熱門明星賞（男）－邊佑錫（《背著善宰跑》）

熱門明星賞（女）－金智媛（《淚之女王》）

全球明星賞－金秀賢（《淚之女王》）

最佳情侶賞－金秀賢、金智媛（《淚之女王》）

最佳OST賞－金泰來（ZEROBASEONE成員） （《淚之女王》）

熱門ICON賞－宰燦（DKZ成員）

KDF賞－金允書、李歌領

成就賞－邊希峰

當天頒獎典禮，以《夜晚開的花》（夜晚）奪最高榮譽大賞的李荷妮，感言提及起初演戲常遇到對於「女生高個子」的偏見，但現在身高已不是自己的弱點，還讓她在《夜晚開的花》好好發揮了武士角色，最後表達會不負眾望持續努力。會後她在IG補充整部劇大家都很辛苦卻只有自己獲獎，她感到非常慚愧，還說「與其說『做得好』，不如說『會做得好』，會當作是應援的獎項努力帶來更好的作品」。



拿下女子最優秀演技賞的鄭麗媛，引用《畢業》第七集結尾台詞「我現在很難得的，對自己很滿意」：「我已經很久沒有滿意自己了，雖然只是台詞，但對我們說是很重要的話，從來沒有真心地為自己加油過，但那句台詞讓我感到很幸福。一直追求完美，所以浪費了很多時間在遺憾和傷心，直到遇到《畢業》，好像才得到很多愛與支持。」她也不忘感謝整個劇組與身邊工作人員、現場工作人員，IG發文也再次感謝他們。



▼李荷妮還特別發文祝福鄭麗媛，表示「這期間的努力和時光沒有白費」



2024超人氣作品《淚之女王》拿到作品賞、熱門明星賞、全球明星賞、最佳情侶賞與最佳OST賞，五大獎項成為此次典禮冠軍。《淚之女王》製作人感謝觀眾的喜愛，在替缺席的金智媛與金秀賢領最佳情侶賞獎時，代替傳達謝謝大家喜愛白賢祐和洪海仁夫婦。而ZEROBASEONE金泰來演唱〈More Than Enough〉拿下最佳OST賞，ZEROBASEONE X簡單發出他與獎盃合照，期待他繼續帶來美好的歌聲。







제15회 코리아 드라마 어워즈 베스트 OST상 수상을 축하합니다



태래의 보컬과 함께 있다면 제로즈는 더 바랄 게 없죠



앞으로도 감미로운 목소리로 멋지게 세상을 노래할 명창오리를 기대하며 다시 한 번 수상을 축하합니다!#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원 pic.twitter.com/A0SxJnLF56 — ZEROBASEONE (@ZB1_official) October 15, 2024

《少年時代》是僅次《淚之女王》得獎最多贏家，但在演技相關獎項是奪獎之冠，任時完最優秀演技賞，姜惠元與李施優拿下均新人賞。任時完因拍電影缺席典禮，但以用心預錄好的影片，感謝觀眾的喜愛還有工作人員不分晝夜的辛勤，還特別把功勞歸於超出角色的新人演員們。



《和我老公結婚吧》「渣男老公朴敏煥」李伊庚奪得男子優秀演技賞，他表示這是他第二次獲獎，沒想到是以反派拿獎，還搞笑提到第一次拿獎是KBS演技大賞（以《暗行御史》拿助演賞‎），當時打給了媽媽成為熱門話題。他感謝身邊人士，再次搞笑說自己「有人邀請就跟著走了」，透露自己這個月客串電視劇之外還有綜藝、音樂劇演出，「能做都做了」，最後說只要自己有用處，不管到哪裡都會努力，無論是要帶給大家笑容或是感動。



以《高麗契丹戰爭》拿下男子優秀演技賞的池承炫，表示該作品介紹了較不為人知的楊規將軍，楊規一角讓他出道18年來首次獲獎，別具意義。最後說：「想再次感謝將楊規將軍培養得很好的金漢帥導演等工作人員，我要成為助韓國電視劇大賞發展一臂之力的演員。」



在熱門作品《她的日與夜》飾演女主角「李微進媽媽林青」的鄭英珠，同時以《背著善宰跑》「任率媽媽」得搶鏡獎，她說：「真的可以感受這麼多愛嗎？」還說此獎隔日就會變成「枷鎖」，但會繼續努力。飾演「大明星高原」的白瑞厚拿下新人獎，他表示在前輩們身上學到很多，「只帶走了幸福的記憶」，還說《她的日與夜》是給自己很大安慰的作品，希望大家也能透過此劇得到安慰，「也希望各位的白天與黑夜都能一直閃耀著光芒」。



同是熱門作品的《背著善宰跑》當然沒缺席，「善宰」邊佑錫拿下熱門明星賞，先是抱歉無法出席典禮，但感謝粉絲們的支持讓他拿獎，同時感謝劇組的努力，最後表達會繼續努力以更好的演技以報答。



男團DKZ成員、今年一連演出《我們，家》與《陪玩的女人》的宰燦（朴宰燦）拿下熱門ICON賞，他感謝粉絲，表示往後也會為了帶給大家更多的歡樂而努力，還透露自己正在拍攝新劇《登記入住的漢陽》，望大家多多支持。



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