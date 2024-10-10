逆襲女團首攻港 H1-KEY宣布11月16日來港開騷

韓國4人女團H1-KEY宣布今年11月16日 (星期六) 來港，假旺角麥花臣場館舉行《H1-KEY 1st FAN Concert [Find my KEY] In HONGKONG》，票價為 $1480 及 $980 ，10月15日起可透過 Cityline購票。4名成員瑞伊 (Seoi)、麗娜 (Riina)、輝序 (Hwiseo) 及葉兒 (Yel) 首度訪港，她們心情既緊張又激動，期待跟香港M1-KEY (粉絲暱稱) 見面。H1-KEY為回饋香港粉絲，將推出一系列購票福利，詳情可留意主辦單位大名娛樂的社交平台。

H1-KEY出道兩年，成績已相當亮麗，2023年初推出迷你專輯《Rose Blossom》，同名主打歌創下韓國K-POP界「逆襲神話」；歌曲推出首日，雖然一度打入韓國音樂平台點播榜十大位置，其後跌出榜外。然而歌曲推出一個月後，憑着清新曲風，再次受到外界關注，歌曲不僅重返排行榜，排名一度打入百大位置，還獲不少音樂人翻唱，以中小型唱片公司出身的新晉女子組合來說，這種情況相當罕見，H1-KEY成功創造奇蹟，帶挈組合人氣急升。

今年上半年，H1-KEY一口氣推出兩首單曲及一張迷你專輯《LOVE or HATE》，邀請不同地域音樂人合作，其中主打歌《Let It Burn》大玩搖滾風格，並邀請著名舞團One Million的編舞家Lia Kim負責排舞，搶眼的舞姿吸引全球K-POP翻拍「挑戰影片」（Challenge Videos），掀起網絡熱潮。4名女成員表示，能夠在大型舞台上演出感到非常高興，并透露今年的目標是參加年底進行各大音樂頒獎典禮，希望將來有機會跟隨偶像Blackpink及ATEEZ於美國Coachella音樂節上演出。

H1-KEY成員也強調「很高興能在香港見到My Key，並期待度過壹段美好的時光。成員在準備很多東西，讓這場粉絲演唱會更加特別，敬請期待。」

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