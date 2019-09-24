SuperM的出現…讓SHINee泰民1年前的願望實現了！網友：難道這也是「三泰民」的威力？

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據說喊三次「李泰民」，所有願望都會實現。這次泰民本人又是什麼願望「成真」了呢～？（笑） #原來SuperM是泰民策畫的嗎



粉絲們之間有個「三泰民」的傳說：只要喊三次「李泰民」，願望都會實現。雖然泰民本人很擔心，他不認為自己是個「幸運的人」，要是這麼做，願望卻沒有實現該怎麼辦？但從目前看來，大多是正面影響，泰民實在不用太擔心啦～

繼SHINee登上東京巨蛋開演唱會、拿大賞，甚至連泰民舉行SOLO演唱會的願望都陸續實現後。粉絲們發現，泰民又有一個願望成真了…



這是約一年多前的採訪。記者提問：「若是回到10年前，還會成為SHINee嗎？」







泰民回答：「我想要成為二哥。既可以不用當隊長，又有弟弟們。」



這不是實現了嘛！泰民參加的「跨隊組合」SuperM，大哥是伯賢，弟弟們則有KAI、MARK、泰容、TEN和LUCAS。網友們直呼「神奇」，也再次印證了「三泰民」的威力。留言區瞬間變成「許願區」，有人想要中彩券的，也有人想要減肥成功。還有人表示：「原來SuperM是泰民策畫的嗎？（笑）」

（圖片來源：Twitter、藝人SNS、SMTOWN）

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