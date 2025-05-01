Red Velvet Yeri加盟朱智勛&千玗嬉公司，開啟演員之路新篇章

女團Red Velvet成員Yeri以本名金藝琳之名正式展開個人演员之路新章，成為朱智勳、千玗嬉、文彩元等人同門師妹。

Blitzway娛樂於5月1日宣佈與金藝琳簽訂演員專屬合約，並表示：「能夠與在海內外持續展開多樣活動的金藝琳攜手合作，我們感到非常有意義。」公司也承諾將全力支持她的演員之路，「我們將幫助她憑藉在全球舞台累積的經驗與感性，成為一位戲路更廣的演員。」

同時，官方也公開了金藝琳的新個人簡歷照。 照片中她以深邃眼神凝視鏡頭，展現出神秘而克制的氛圍，散發出與以往截然不同的成熟氣質。



金藝琳於2014年作為Red Velvet成員出道，團體憑藉《Ice Cream Cake》、《Red Flavor》、《Psycho》、《Feel My Rhythm》等熱門歌曲，在國內外建立了穩固的粉絲群。

作為演員，Yeri的表現也備受關注。 她曾參演電影《Blue Birthday》、KBS1電視劇《喝采》，以及網路劇《清潭國際高等學校》，展現出穩定的演技實力。



特別是在《清潭國際高等學校》中擔綱主演，飾演財閥家獨生女「白濟娜」一角，成功證明了自己作為主演的潛力。 她細膩地詮釋了角色華麗外表下潛藏的空虛與缺失，成為劇情的核心人物，進一步提升了觀眾的投入度，也順利引領該劇推出第二季。



此外，Yeri已於4月4日結束與SM娛樂的專屬合約，但仍會繼續參與Red Velvet的團體活動。

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