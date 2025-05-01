BLACKPINK Jennie這件衣服竟然要耗時300個小時，只有50年手藝的匠人才敢做

女團BLACKPINK成員Jennie近日在新公開的音樂視頻《Seoul City》中，以一身獨特的傳統時尚造型吸引了全球粉絲的目光。

MV於26日正式發佈，其中Jennie身穿一件融合了珍珠母貝的抹胸上衣（Tube Top），展現出迷人的魅力。 這件衣服也立即成為了熱議話題，諸多搜尋引擎的關鍵詞搜索急劇上漲，珍珠母貝、漆器、改良韓服等相關詞彙成為熱搜詞。



Jennie所穿的這款Tube Top來自韓國本土品牌「LEJE」（르쥬）由男設計師Je Yang-mo和Kang Ju-hyun領銜的設計團隊創作。 該款服飾出自「美人系列」，該品牌曾根據新羅金冠的設計靈感製作過定製服飾。 抹胸上衣採用了先進的3D列印技術製作基礎框架，隨後將韓國傳統工藝中的珍珠母貝和漆器工藝一一手工添加，製作過程繁複，耗時超過300小時，由擁有50年經驗的工匠精心打造。



除了上衣，Jennie所穿的褲子也深受傳統服飾啟發，設計靈感來自傳統的「韓式髮帶」（댕기）。 她的鞋子則與韓國傳統圖案相似，精緻的細節設計令人驚豔。 這樣的時尚搭配，不僅僅是衣服的展示，更表達了她對首爾的自豪和熱愛，這也與歌曲《Seoul City》中的情感主題不謀而合。

MV上線後，兩天內播放量突破380萬次，獲得了粉絲們熱烈的反響。 Jennie通過這段作品展現了自己的時尚觸覺與傳統文化的完美融合，也使她的粉絲對她的潮流引領力和藝術表現力充滿了敬意。

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