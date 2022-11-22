紀念發行兩周年，SHINee泰民舊歌《Thinking of you》重登論壇熱門！閃窩：好想你～

粉絲都好想泰民！

SHINee的泰民除了是哥哥們的寶貝忙內、更是閃窩最想念的對象！在今年入伍的泰民，讓粉絲超捨不得、天天都在倒數他退伍的日子。而先前傳出泰民在軍中身心出狀況的消息，更讓粉絲掛心！還好後來狀況好轉，泰民也再回軍隊服役。



泰民在SHINee內一直是備受矚目的焦點，不論是歌喉或是舞技都十分拿手，一向是舞台上聚光燈所在，甚至是團內第一個出solo的成員！穩定得實力、出色的表現，加上私下軟萌的個性，泰民值得所有寵愛～



泰民是許多後輩崇拜的對象，《Criminal》、《IDEA》等的成功，加上第三張專輯還登上iTunes31國榜首，創下驚人solo記錄！而入伍前發行的《Advice》，更是41個地區的iTunes專輯榜冠軍！最近泰民的歌《Think Of You》在論壇上成為熱門話題。



《Think Of You》是泰民兩年前的舊歌，但溫暖的旋律配上感心的歌詞，至今都讓粉絲記著。而在近日是這首歌發行兩周年的日子，粉絲特地在這天透過這首歌，傳達對泰民的思念，希望泰民在軍中一切都好，粉絲們都還在等著你呀～



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