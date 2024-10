創作女神 IU 出手了！她將參與女團 Billlie 的全新主打歌〈記憶糖果〉製作，親自作詞～

女團 Billlie 時隔1年7個月後終於回歸!這次還有歌壇大前輩 IU 挺力相助~,粉絲們也都非常期待。

Billlie 得所屬經紀公司 MYSTIC STORY 在今天表示:「歌手 IU 參與了 Billlie 第五張迷你專輯《appendix: Of All We Have Lost》的主打歌〈記憶糖果〉的製作,並為他們親自作詞。



透過這次與 IU 的特別合作,Billlie 有望展現出與以往音樂風格截然不同的魅力。特別是在上個月21日和22日首爾世界盃體育場舉行的 IU 安可演唱會「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE: THE WINNING」中,演唱〈Shh..〉的舞台影片裡,IU 放入她所喜愛的許多前後輩女性照片成為了熱門話題,當時 Billlie 就在其中。



此次專輯的主題為「記憶的碎片」,成員們也會以180度的視覺效果大轉變,展現出更加別緻的魅力,並採用自由奔放的波西米亞風格示人。





Billlie 預計於10月16日下午6點(KST)透過各大音樂網站發行第五張迷你專輯《appendix: Of All We Have Lost》。

▼ Billlie 熱門曲〈GingaMingaYo (the strange world)〉MV:



▼ Billlie 成員 TSUKI 的話題直拍已累積1400萬觀看次數:



