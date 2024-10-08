创作女神 IU 出手了！她将参与女团 Billlie 的全新主打歌〈记忆糖果〉制作，亲自作词～

女团 Billlie 时隔1年7个月后终於回归！这次还有歌坛大前辈 IU 挺力相助～，粉丝们也都非常期待。

Billlie 得所属经纪公司 MYSTIC STORY 在今天表示：「歌手 IU 参与了 Billlie 第五张迷你专辑《appendix: Of All We Have Lost》的主打歌〈记忆糖果〉的制作，并为他们亲自作词。



透过这次与 IU 的特别合作，Billlie 有望展现出与以往音乐风格截然不同的魅力。特别是在上个月21日和22日首尔世界杯体育场举行的 IU 安可演唱会「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE: THE WINNING」中，演唱〈Shh..〉的舞台影片里，IU 放入她所喜爱的许多前后辈女性照片成为了热门话题，当时 Billlie 就在其中。



此次专辑的主题为「记忆的碎片」，成员们也会以180度的视觉效果大转变，展现出更加别致的魅力，并采用自由奔放的波西米亚风格示人。





Billlie 预计於10月16日下午6点（KST）透过各大音乐网站发行第五张迷你专辑《appendix: Of All We Have Lost》。

▼ Billlie 热门曲〈GingaMingaYo (the strange world)〉MV：



▼ Billlie 成员 TSUKI 的话题直拍已累积1400万观看次数：



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