金東旭&文佳煐這對《記憶法》螢幕CP又合體！金東旭親自為文佳煐&李秀賢導演送上咖啡車

金東旭和文佳煐這對《那個男人的記憶法》螢幕CP自合作以來就有相當多火花，也常常合體讓死忠觀眾覺得戲沒完，雖然最終確定只是「兄妹情」（金東旭結婚啦），兩人仍保持情誼，和《記憶法》副導演李秀賢三人可說有很深的友情與信任。

金東旭近日送上咖啡車給正在拍攝《那傢伙是黑炎龍》的李秀賢導演和文佳煐，你沒看錯，李秀賢導演和金東旭二度合作《有利的詐欺》後，下個作品《那傢伙是黑炎龍》就找上文佳煐再合作。金東旭送咖啡車，咖啡車上字眼簡單的為《那傢伙是黑炎龍》劇組與兩位好友加油，照片特地放上好友獨照和親密合照。李秀賢導演發認證照標記金東旭感謝「李政勳主播」和「韓武英律師」（金東旭《記憶法》和《詐欺》的角色名）。



送上咖啡車之外，金東旭竟然把本人也送上了！讓導演忍不住說：「開著咖啡車來到攝影棚的李政勳主播兼韓武英律師……我愛你（愛心）。」文佳煐當然也有出現，用「呂河珍」（《記憶法》角色）IG發限時動態，曝光三人合照啦！



金東旭和文佳煐兩人下戲後「售後服務」相當多‎，加上導演，三人友誼也許可說是「鐵三角」。除了上述所說的，導演在《記憶法》之後當總導演，有機會就找上他們當主角之外，導演在首次當總導演拍《流星》時，找他們重演「李政勳主播」和「呂河珍演員」；導演拍《有利的詐欺》時文佳煐亦客串，文佳煐此前也替導演和金東旭送上咖啡車。



回顧文佳煐當時送的咖啡車，金東旭這次送的算不算復刻呢？不過文佳煐寫的字更搞笑，為因拍戲的兩人「禁酒」加油，但又說：「喝吧！喝不了也喝吧！」



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