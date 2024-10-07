《我的大叔》導演&演員電影節上公開悼念李善均：你又沒犯罪，不會覺得你丟臉

演員李善均在去年捲入涉毒和婚外情等負面消息後選擇輕生，結束了自己的生命，驟然離世的消息震驚整個韓娛圈。 今年第29屆釜山國際電影節上，他被授予了「韓國電影功勞獎」，組委會官方也公開追悼他，為其舉辦了追思特展「特別對話：緬懷已故演員李善均——《我的大叔》」。

活動邀請了李善均的代表作《我的大叔》導演金元錫和演員朴浩山（劇中飾演李善均的大哥）、宋清晨（劇中飾演李善均的弟弟）等人，眾人紛紛表達了對李善均的思念。



金元錫導演表示：「因為忙於拍攝電視劇，沒能參加李善均的葬禮。 我認為這個活動只是開始，相信會有更多各種形式的活動來紀念李善均的離世以及他是怎樣的一個人。」 朴浩山則說：「我一直沒有意識到李善均已經不在了，直到事情結束後才發現他真的走了，很想念他。」 宋清晨表示：「我去了他的靈堂，時間已經過去了，但仍然像是在做噩夢。 來到這樣的場合，才慢慢開始產生真實感。」

此前，李善均因涉嫌吸毒而接受調查，隨後自殺身亡。 他在接受了仁川警察廳的三次傳喚調查期間，他進行了體毛、尿液等多項精密檢測，結果均為「陰性」，但李善均依然面臨公眾的強烈批評。 尤其是他與一名女性的私人對話錄音曝光後，受到了更大的輿論譴責。



金元錫導演表示：「即使他犯了罪，我也覺得應該給他機會。 況且他根本沒犯罪，也沒有犯罪的證據，這是一個令人不安的局面。 我覺得我提議他出演這部電視劇可能給他帶來了很大的心理壓力，感到非常痛心。」 朴浩山則表示：「我們相信你，沒什麼好丟臉的，沒關係。」 還引用了《我的大叔》中的經典台詞「你感到安寧了嗎？」 情緒激動地表達了對李善均的懷念。 金導演還說：「我了解你，所以無論你做了什麼，我都相信你。」 難掩激動的情緒。

對此，部份網友提出了批評：「這不是一個已婚男人該說的話吧？」 、「不是犯罪就都應該被原諒嗎？」 、「請克制公開悼念」等尖銳的評論也隨之而來。加之早前開幕式上播放了關於李善均生前採訪，台下不少明星同僚看完直落淚，也激起了廣大網友的不滿，直言「演員果然活在另一個世界」。

*延伸閱讀：釜山國際影展播李善均生前採訪，宋仲基等同僚看哭！韓網友一片罵聲：他們活在另一個世界裡

與此同時，本屆釜山國際電影節還特別舉辦了名為「溫暖的人，李善均」的特別紀念活動。 他被選為今年的韓國電影功勞獎得主，韓國電影功勞獎是頒發給為提升韓國電影地位併為其在國際上的發展做出貢獻的電影人。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞