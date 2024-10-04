釜山國際影展播李善均生前採訪，宋仲基等同僚看哭！韓網友一片罵聲：他們活在另一個世界裡

已故演員李善均在《第29屆釜山國際影展（BIFF）》獲得韓國電影貢獻獎。

《第29屆釜山國際影展（BIFF）》開幕式於10月2日在釜山海雲台電影殿堂舉行。 開幕式的主持人是朴寶英和安宰弘。今年的韓國電影貢獻獎頒發給了去年去世的李善均，本屆第29屆釜山國際影展為此特別策劃了「溫暖的人，李善均」專題節目，播放了他生前代表作《我的大叔》、《寄生上流》等6部影視作品。



開幕式上還公開了李善均生前採訪內容，故人說著「如果有人問我為什麼演戲，我會說是因為讓我回顧自己」、「我想像現在這樣繼續演戲」、「我想成為一步步做得很好的演員」等，音容笑貌今猶在了，恍如昨日笑談中。 宋仲基等同僚演員們看到這一幕時都忍不住紛紛落淚。

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朴寶英表示：「就像《我的大叔》中的最後道別一樣，希望他（李善均）如今能安息。」 安宰弘則稱：「我們將放映已故李善均演員的6部代表作，以表達對前輩的追悼之情，希望這是一個意義深遠的追悼時刻，韓國電影貢獻獎也將妥善傳遞給遺屬們。」



相關畫面很快在韓網上引爆廣泛的關注，不過網友們的留言並非感動，更多是對這一幕的不理解和嘲諷，紛紛留言稱：「我去了開幕式，真的很無語」、「又不是拯救國家而犧牲，有什麼好哭的」、「這個社會是瘋了嗎，無法理解」、「就是因為他們只覺得是自己的慶典，（電影展）才敗落的，民眾根本無法共情他們，搞的像是無辜之人被陷害而死一樣」、「 他們好像活在另一個世界裡」、「為什麼要追悼一個去風月場所的已婚男人」、「太搞笑了」、「他們的同盟」、「除了罵一句神經病我還能說什麼？ 釜山電影節集體這樣，還不如取消算了」、「要幹什麼，哈哈哈哈哈哈，可笑到無話可說，這群人在幹什麼，民眾看得一臉懵」、「太奇怪了」、「他們的世界」、「演員們都是腦袋空空之人嗎」、「逝者已逝，確實沒法再說什麼，但是他做的那些事情.....又不是為了獨立運動而犧牲的」、「如果是私下追悼的話，民眾無話可說，而且調查過程確實有問題， 你們業界人士確實會覺得很悲哀，連我都覺得李善均的錯如果能改正的話該有多好啊，可是電影節這種官方場合有必要集體追悼他嗎？？？」 、「嗯，他也許是個好人，但是也不是一個光榮到能讓電影界所有人起立致敬的人吧？？ 果然是他們的世界」、「為了支持韓國本土電影而去電影節的我才是傻子吧」、「別再說民眾對他們言語刻薄了，明明是他們的行為更有問題啊」、「太荒唐了」、「韓國電影敗落的原因」、「確實是明星不管做什麼都會被罵，但是你們這樣公開追悼他不覺得丟臉嗎？只有我覺得尷尬嗎」等。

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