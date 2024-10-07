《我的大叔》导演&演员电影节上公开悼念李善均：你又没犯罪，不会觉得你丢脸

演员李善均在去年卷入涉毒和婚外情等负面消息后选择轻生，结束了自己的生命，骤然离世的消息震惊整个韩娱圈。 今年第29届釜山国际电影节上，他被授予了「韩国电影功劳奖」，组委会官方也公开追悼他，为其举办了追思特展「特别对话：缅怀已故演员李善均——《我的大叔》」。

活动邀请了李善均的代表作《我的大叔》导演金元锡和演员朴浩山（剧中饰演李善均的大哥）、宋清晨（剧中饰演李善均的弟弟）等人，众人纷纷表达了对李善均的思念。



金元锡导演表示：「因为忙於拍摄电视剧，没能参加李善均的葬礼。 我认为这个活动只是开始，相信会有更多各种形式的活动来纪念李善均的离世以及他是怎样的一个人。」 朴浩山则说：「我一直没有意识到李善均已经不在了，直到事情结束后才发现他真的走了，很想念他。」 宋清晨表示：「我去了他的灵堂，时间已经过去了，但仍然像是在做噩梦。 来到这样的场合，才慢慢开始产生真实感。」

此前，李善均因涉嫌吸毒而接受调查，随后自杀身亡。 他在接受了仁川警察厅的三次传唤调查期间，他进行了体毛、尿液等多项精密检测，结果均为「阴性」，但李善均依然面临公众的强烈批评。 尤其是他与一名女性的私人对话录音曝光后，受到了更大的舆论谴责。



金元锡导演表示：「即使他犯了罪，我也觉得应该给他机会。 况且他根本没犯罪，也没有犯罪的证据，这是一个令人不安的局面。 我觉得我提议他出演这部电视剧可能给他带来了很大的心理压力，感到非常痛心。」 朴浩山则表示：「我们相信你，没什么好丢脸的，没关系。」 还引用了《我的大叔》中的经典台词「你感到安宁了吗？」 情绪激动地表达了对李善均的怀念。 金导演还说：「我了解你，所以无论你做了什么，我都相信你。」 难掩激动的情绪。

对此，部份网友提出了批评：「这不是一个已婚男人该说的话吧？」 、「不是犯罪就都应该被原谅吗？」 、「请克制公开悼念」等尖锐的评论也随之而来。加之早前开幕式上播放了关於李善均生前采访，台下不少明星同僚看完直落泪，也激起了广大网友的不满，直言「演员果然活在另一个世界」。

*延伸阅读：釜山国际影展播李善均生前采访，宋仲基等同僚看哭！韩网友一片骂声：他们活在另一个世界里

与此同时，本届釜山国际电影节还特别举办了名为「温暖的人，李善均」的特别纪念活动。 他被选为今年的韩国电影功劳奖得主，韩国电影功劳奖是颁发给为提升韩国电影地位并为其在国际上的发展做出贡献的电影人。

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