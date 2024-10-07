TXT11月4日重磅回歸！新篇章：星

男團TXT（Tomorrow X Together）已確定將在秋季回歸，將於11月4日帶來迷你7輯《星之章： SANCTUARY》，此次系列是繼《夢之章》、《混沌之章》和《名字之章》之後的第四張專輯。

今日（7日），TXT公開了新專輯的logo預告片，前作中的「X」形標誌燃起火焰，隨之變換成了類似鑽石的新logo。 星光灑向五條分叉的道路，logo閃爍著光芒。



TXT的歌曲以強大的敘事性聞名，此前通過將專輯和系列相連，編織出了一個完整的故事線，描繪了當代大部份青年的成長歷程。 前作《Minisode 3： TOMORROW 》匯集了過往所有系列的故事，講述了主角回憶起曾經的約定，尋找曾經共同許下承諾的「你」的故事。



全新篇章也準備了令人著迷的故事線。 BigHit Music表示：「新專輯將滿足粉絲們的『TO-pride』（TXT + 自豪感），請大家期待TXT將在新作中展現的樣貌。」

另外，《星之章： SANCTUARY》將於10月7日上午11點開始預售。

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