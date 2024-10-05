【韩网热门】在Twitter上反应疯狂（负面）的韩国恋综截图
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【韩网热门】在Twitter上反应疯狂（负面）的韩国恋综截图

综艺   2024年10月5日   星期六17:28   Sani  

（封面图源：《Stranger in Love》截图）

在一档名为《Stranger in Love》的恋爱综艺节目里，女嘉宾穿著高跟鞋和短裙、拖著行李箱走上坡道，男嘉宾1：「上一季里女生拖著行李箱走来时，男生都会过去（帮忙）。 但现在时代不同了。」

男嘉宾2对女嘉宾说：「沿著右边走上去就好。」 女嘉宾惊：「要提著行李箱上去吗？」 男嘉宾们坐著不动，女嘉宾最终自己提著行李箱上楼。

男嘉宾3：「我们也都是自己提上来的，男女平等嘛，大家都要一起辛苦。」

西方网友高赞评论：
「终於开始在电视上展示真实的韩国男人」
「他们还不明白为何没人想跟他们约会吗？」
「到处弥漫著incel能量」
「好恶心，这些雄性只是在浪费氧气」
「难怪出生率越来越低」

韩国网友评论：
1. 等一下，你们上这个节目不是为了谈恋爱吗？
2. 他上恋综不是为了给女生留下好印象，而是为了赢kkk
3. 他讲话的模样很自豪，都不觉得丢脸吗
4. 只有对自己有利的时候才要求男女平等kkk
5. 与男女无关，见到有人提著重物很辛苦，正常人都会想帮忙吧？
6. 连基本的礼仪都没有、对弱者的同理心都没有，还想谈恋爱？
7. 连这都要计较，您还是自己过吧
8. 这些女生做错了什么，要跟那样的男生拍恋综 ᅲᅲ
9. 他们不约而同把头转过去，看起来好小气
10. 这种人看《铁达尼号》老人、小孩、 女人优先上救生艇的时候，大概也会喊：「男女平等！」kkk
11. 这是鼓励单身的节目吧
12. 傻瓜啊，既然要上恋综就别整天泡在男超论坛了，多看看又高又帅的Alpha男是如何在异性面前行动的吧ᅲ
13. 男超论坛看到这个可能会说韩国女人在阻挠他们跟外国人结婚kkk
14. 请多多扩散出去，让全世界知道这才是真实的韩国男生
15. 我记得那男生在节目里配对成功了，现在还在交往吗？

出处：https://theqoo.net/hot/3429888084

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