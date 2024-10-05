【韩网热门】在Twitter上反应疯狂（负面）的韩国恋综截图

在一档名为《Stranger in Love》的恋爱综艺节目里，女嘉宾穿著高跟鞋和短裙、拖著行李箱走上坡道，男嘉宾1：「上一季里女生拖著行李箱走来时，男生都会过去（帮忙）。 但现在时代不同了。」

男嘉宾2对女嘉宾说：「沿著右边走上去就好。」 女嘉宾惊：「要提著行李箱上去吗？」 男嘉宾们坐著不动，女嘉宾最终自己提著行李箱上楼。

男嘉宾3：「我们也都是自己提上来的，男女平等嘛，大家都要一起辛苦。」



And these men are participants in a ”dating show“. pic.twitter.com/sS21FTfaq1 — Korean Men Archives (@KM__arch) October 3, 2024

西方网友高赞评论：

「终於开始在电视上展示真实的韩国男人」

「他们还不明白为何没人想跟他们约会吗？」

「到处弥漫著incel能量」

「好恶心，这些雄性只是在浪费氧气」

「难怪出生率越来越低」

韩国网友评论：

1. 等一下，你们上这个节目不是为了谈恋爱吗？

2. 他上恋综不是为了给女生留下好印象，而是为了赢kkk

3. 他讲话的模样很自豪，都不觉得丢脸吗

4. 只有对自己有利的时候才要求男女平等kkk

5. 与男女无关，见到有人提著重物很辛苦，正常人都会想帮忙吧？

6. 连基本的礼仪都没有、对弱者的同理心都没有，还想谈恋爱？

7. 连这都要计较，您还是自己过吧

8. 这些女生做错了什么，要跟那样的男生拍恋综 ᅲᅲ

9. 他们不约而同把头转过去，看起来好小气

10. 这种人看《铁达尼号》老人、小孩、 女人优先上救生艇的时候，大概也会喊：「男女平等！」kkk

11. 这是鼓励单身的节目吧

12. 傻瓜啊，既然要上恋综就别整天泡在男超论坛了，多看看又高又帅的Alpha男是如何在异性面前行动的吧ᅲ

13. 男超论坛看到这个可能会说韩国女人在阻挠他们跟外国人结婚kkk

14. 请多多扩散出去，让全世界知道这才是真实的韩国男生

15. 我记得那男生在节目里配对成功了，现在还在交往吗？

出处：https://theqoo.net/hot/3429888084

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