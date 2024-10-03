BLACKPINK Jennie巴黎看秀遇種族歧視！被好萊塢女星問「金髮是真的？」合影bobo遭對方扭頭

高奢品牌CHANEL2025春夏成衣秀日前在法國巴黎盛大舉辦，來自全球各地的明星前來看秀，被稱為CHANEL「親女兒」的BLACKPINK成員Jennie自然在受邀之列。

當天的Jennie身穿土耳其藍色針織上衣，下穿同色系針織短褲，披著一頭金色長髮，集優雅與奢華於一身，散發出一種獨特的性感魅力。



얘들아 ㅁㅊ 제니 이번 샤넬쇼 금발이야...

나 제니 금발 처음봐 ㅁㅊ pic.twitter.com/G8pVrMzIkH — 에너지소비 (@energysobi) October 1, 2024

秀場上Jennie碰到了好萊塢演員Margaret Qualley，接下來兩人之間的對話引爆韓國網友的不滿，甚至登上韓網熱搜top10。 Margaret Qualley和Jennie在見面時兩人輕輕擁抱打招呼，對方突然抓住了Jennie的頭髮，問道：「這是真的嗎？ 」Jennie友好地回答：「不是真的。 」然而，這一幕被捕捉到後在網上傳播開來，引發了爭議。



網友們指出，詢問非白人是否是真正的金髮是種族歧視的言論，即使是親近的朋友，在未經同意的情況下突然觸碰他人身體，不論年齡或國籍，都是無禮的行為，因而引發了Jennie粉絲和廣大網友的憤怒。

此外，Jennie與Qualley拍照時，做出想要親吻臉頰的動作，而Qualley卻轉頭躲避。 這一舉動進一步激怒了粉絲，因為Qualley平時和其他好萊塢明星合影時，常常有親吻臉頰等肢體接觸行為。



Jennie and Margaret Qualley at Chanel SS25 show in Paris <3 @Chanel#JENNIExCHANELSS25 pic.twitter.com/PSFZwsLsg3 — Dazed (@Dazed) October 1, 2024

Margaret Qualley因出演電影《從前，有個好萊塢》（又譯《好萊塢往事》）、《死亡筆記本》《紐約追夢日記》等作品而受到歡迎。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞