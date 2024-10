BLACKPINK Jennie巴黎看秀遇種族歧視！被好萊塢女星問「金髮是真的？」合影bobo遭對方扭頭

高奢品牌CHANEL2025春夏成衣秀日前在法國巴黎盛大舉辦,來自全球各地的明星前來看秀,被稱為CHANEL「親女兒」的BLACKPINK成員Jennie自然在受邀之列。

當天的Jennie身穿土耳其藍色針織上衣,下穿同色系針織短褲,披著一頭金色長髮,集優雅與奢華於一身,散發出一種獨特的性感魅力。



秀場上Jennie碰到了好萊塢演員Margaret Qualley,接下來兩人之間的對話引爆韓國網友的不滿,甚至登上韓網熱搜top10。 Margaret Qualley和Jennie在見面時兩人輕輕擁抱打招呼,對方突然抓住了Jennie的頭髮,問道:「這是真的嗎? 」Jennie友好地回答:「不是真的。 」然而,這一幕被捕捉到後在網上傳播開來,引發了爭議。



網友們指出,詢問非白人是否是真正的金髮是種族歧視的言論,即使是親近的朋友,在未經同意的情況下突然觸碰他人身體,不論年齡或國籍,都是無禮的行為,因而引發了Jennie粉絲和廣大網友的憤怒。

此外,Jennie與Qualley拍照時,做出想要親吻臉頰的動作,而Qualley卻轉頭躲避。 這一舉動進一步激怒了粉絲,因為Qualley平時和其他好萊塢明星合影時,常常有親吻臉頰等肢體接觸行為。



