花13萬韓幣只能看大螢幕！YG向BLACKPINK演唱會「視線限制席」爭議道歉：後續措施正在進行！

日前BLACKPINK演唱會因座席被遮蔽，引發部分粉絲不滿。 隨著爭議逐漸擴大，YG娛樂也正式道歉。

BLACKPINK 本月5日和6日兩天在高陽綜合運動場舉行世界巡迴演唱會《DEADLINE》，演唱會雖然在爆發性的關注下售罄，但荒唐的座位安排讓部分粉絲表示不滿。



主辦方爲了舞台距離較遠的觀眾設置大型螢幕，但反而阻礙粉絲們想要看舞台的視線。粉絲A在 X（舊Twitter）上寫下說：「這是 BLACKPINK 演唱會高陽綜合運動場 N3 區第三排的後記。根本沒什麼後記，完全看不到（舞台）。」相關照片一曝光，在網路上引發熱烈討論，不少網友也紛紛指責YG娛樂。

（延伸閱讀：BLACKPINK演唱會座席引爭議！花13萬韓幣只能看大螢幕，韓網友：真沒良心、應該要事先通知吧！）

YG娛樂7日通過正式立場表示：「在上週末舉行的 BLACKPINK 演唱會上，N3座位區的舞台視野受到限制，給觀眾帶來困難，對此深表歉意。」YG娛樂表示：「爲了改善相關區域前面設有控制台、看不清舞台的環境，爲了觀衆們而增設大型螢幕，但是與本公司的意圖不同，給觀眾帶來不便。爲了受理相關區域的不便，將採取後續措施，詳細內容將通過預售處進行介紹。」最後也表示之後會更加細心考慮觀看環境，盡最大努力提供更好的演出經驗。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞