N.Flying柳會勝去助演「首爾電視劇大賞」，卻在登台前無預警被取消演出！粉絲為見他從早晨就排隊了

為頒獎禮準備了許久的演出，卻在當天毫無預警地被取消，樂隊N.Flying柳會勝就遇到了這樣的事情。

25日「第19屆首爾電視劇大賞」隆重舉行，然而原計劃的祝賀演出在毫無事先通知的情況下被取消，這一突發事件讓正在後台等待登場的歌手措手不及。 早前電視台就透露邀請了ZB1、NMIXX和N.Flying柳會勝助演。 到了當天的頒獎禮上除了負責開場的NMIXX順利地從頭到尾完成了演出之外，ZB1的演出由於插播廣告導致通過直播收看節目的觀眾有約1分鐘未能觀看演出，最慘的就是柳會勝，竟然連舞臺都未能登上，直接被通知取消。

事後N.Flying通過官方SNS告知粉絲們：「原定的『SBS首爾電視劇大賞2024』慶祝公演因現場延遲而被取消。」 從當天早上開始就來到頒獎典禮現場的幾十名粉絲已經入場，準備觀看柳會勝的舞臺，結果卻落空了。



當天傍晚6點30分左右，柳會勝通過粉絲互動平臺向焦急的粉絲們解釋事件地地來龍去脈，表示：「我也不太清楚具體原因，只是一直在後台排隊等待上臺順序，結果突然聽說我的表演被取消了，於是就匆忙回去了，我現在無法貿然發表任何言論。從早上開始為了見我等了這麼久，卻沒能好好照顧到大家，真的很抱歉。」 一番話讓粉絲們更加心疼他。

柳會勝的SNS上還公開了一張他在後台等待上場的照片，他已經戴好耳返、準備好麥克風，正等待上臺的信號，但在登臺前夕接到了演出被取消的通知，沒有任何事前溝通或說明。



據韓媒透露，各大頒獎禮在正式開場之前都會有詳細的時間表和流程，像這種在活動當天，甚至已經進行到一半時，原計劃的演出在無任何事前溝通和解釋的情況下被取消的事情前所未有。 雖然演出時間只有短短3分鐘，但藝人們為了準備這次演出所付出的時間和努力遠超想像，而那些從早上就開始等待的粉絲們的失望心情更是無法用語言表達。

粉絲們通過網路紛紛表達不滿：「我們一直在等待演出，結果沒有任何提前通知，直接進入了下一輪的頒獎，我們最後才知道柳會勝的演出被取消」、「為什麼只有柳會勝的表演被取消？」 、「頒獎典禮方面應該給出一個解釋吧」，「粉絲們提前到場等待，結果卻被單方面取消了演出」、「頒獎禮是什麼兒戲嗎？？？」、「演員發表獲獎感言時都要先感謝電視台社長，時間就這麼被拖延了」、「他們要感謝的人太多了，經紀公司每個人的名字都要說一遍，當然沒時間留給藝人演出了」、「真的不想再聽到感謝公司社長、感謝PD、感謝造型師、感謝工作人員的感言了，累死了」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞