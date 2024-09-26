《好搭檔》張娜拉：「完全不是為了得獎而演…若期待著得獎，生活就太辛苦了」

日前以高收視完美收官的法律電視劇《好搭檔》，演員張娜拉在劇中的演技張力再度獲得觀眾好評，大家更盛傳她是今年度大賞的有力候選人，不過面對這樣的說法，張娜拉則在訪談中表示，若是以得獎為目的而期待著，那她就不會選擇演戲了。

SBS《好搭檔》劇情描述離婚王牌律師車恩京（張娜拉飾），與剛進入事務所成為車恩京下屬的新任律師韓宥利（南志鉉飾），兩人一冷一熱的組合，張娜拉在劇中也透過犀利的眼神，以及總是俐落的黑色套裝打扮令人感受到特別的氣場，加上車恩京從冷靜協助他人離婚的律師，到自己竟發現丈夫出軌而成為當事人，劇情精彩大受觀眾們的喜愛，也帶來高收視率。



張娜拉表示《好搭檔》的結果超乎她的預期，也感謝觀眾們的支持，她表示並非因為對婚姻素材感興趣而接演，自己也很喜愛以犯罪題材的內容，她選擇劇本的作品首要是「趣味」，她謙虛表示自己仍是有許多缺點的演員，而能夠接演的角色當然也有所限制，但自己已經找到從相似的角色中，不同的表演方法。



也很多人表示張娜拉本次的演技足以讓她獲得大賞，不過她卻完全沒有這樣的想法。她謙虛地說是自己運氣好，並且如果以獲獎為目的的話，那麼生活可能就會變得很痛苦，張娜拉期許自己活得開心，沒有太多煩惱，只希望每一次的演出能夠得到好成績，或者能夠展現出自己不一樣的面貌，希望再遇到好的作品。



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