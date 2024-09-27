N.Flying柳会胜去助演「首尔电视剧大赏」，却在登台前无预警被取消演出！粉丝为见他从早晨就排队了

为颁奖礼准备了许久的演出，却在当天毫无预警地被取消，乐队N.Flying柳会胜就遇到了这样的事情。

25日「第19届首尔电视剧大赏」隆重举行，然而原计划的祝贺演出在毫无事先通知的情况下被取消，这一突发事件让正在后台等待登场的歌手措手不及。 早前电视台就透露邀请了ZB1、NMIXX和N.Flying柳会胜助演。 到了当天的颁奖礼上除了负责开场的NMIXX顺利地从头到尾完成了演出之外，ZB1的演出由於插播广告导致通过直播收看节目的观众有约1分钟未能观看演出，最惨的就是柳会胜，竟然连舞台都未能登上，直接被通知取消。

事后N.Flying通过官方SNS告知粉丝们：「原定的『SBS首尔电视剧大赏2024』庆祝公演因现场延迟而被取消。」 从当天早上开始就来到颁奖典礼现场的几十名粉丝已经入场，准备观看柳会胜的舞台，结果却落空了。



当天傍晚6点30分左右，柳会胜通过粉丝互动平台向焦急的粉丝们解释事件的来龙去脉，表示：「我也不太清楚具体原因，只是一直在后台排队等待上台顺序，结果突然听说我的表演被取消了，於是就匆忙回去了，我现在无法贸然发表任何言论。从早上开始为了见我等了这么久，却没能好好照顾到大家，真的很抱歉。」 一番话让粉丝们更加心疼他。

柳会胜的SNS上还公开了一张他在后台等待上场的照片，他已经戴好耳返、准备好麦克风，正等待上台的信号，但在登台前夕接到了演出被取消的通知，没有任何事前沟通或说明。



据韩媒透露，各大颁奖礼在正式开场之前都会有详细的时间表和流程，像这种在活动当天，甚至已经进行到一半时，原计划的演出在无任何事前沟通和解释的情况下被取消的事情前所未有。 虽然演出时间只有短短3分钟，但艺人们为了准备这次演出所付出的时间和努力远超想像，而那些从早上就开始等待的粉丝们的失望心情更是无法用语言表达。

粉丝们通过网路纷纷表达不满：「我们一直在等待演出，结果没有任何提前通知，直接进入了下一轮的颁奖，我们最后才知道柳会胜的演出被取消」、「为什么只有柳会胜的表演被取消？」 、「颁奖典礼方面应该给出一个解释吧」，「粉丝们提前到场等待，结果却被单方面取消了演出」、「颁奖礼是什么儿戏吗？？？」、「演员发表获奖感言时都要先感谢电视台社长，时间就这么被拖延了」、「他们要感谢的人太多了，经纪公司每个人的名字都要说一遍，当然没时间留给艺人演出了」、「真的不想再听到感谢公司社长、感谢PD、感谢造型师、感谢工作人员的感言了，累死了」等。

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