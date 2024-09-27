BTS防彈少年團V和金旻載一同健身！胳膊肌肉又變大了

防彈少年團成員V（金泰亨）服役期間增肌成功，倒三角健碩好身材引爆熱議。

日前，健美運動員馬善浩（音譯）通過個人IG發佈了新照片，寫道：「即使休假也勤奮運動的讓人自豪的青年們，泰亨&旻載。」 公開的照片中，V和演員金旻載和馬善浩在健身房的鏡子前合影，三人似乎剛完成了重量訓練，展現出結實的肌肉身材。

尤其是V吸引了眾人的目光，寬闊的肩膀與本就小巧的臉形成鮮明對比，對比入伍之前的清秀模樣，身材判若兩人。 金旻載也大秀結實的手臂肌肉，臉上還洋溢著驕傲的神情，彷彿在說「快看我的肌肉！」



馬善浩還補充寫道：「兩天全身重量訓練，感覺很充實，羡慕年輕，羨慕他們的臉...... 期待下次休假時再一起吃醬蟹。」看到照片的網友們紛紛表示：「認不出是V了」、「他一定在努力健身」、「看著真好」、「變得更穩重了」、「身材變得更好，真不錯」等等。

V在入伍前就透露入伍後的健身目標，希望能夠增重至86kg，能夠展現更壯碩的身姿。 而今年4月，V表示他在軍隊中已成功增重了10公斤，如今看來V又向自己的目標前進了一大步。



얘들아 뷔 벌크업 된 거 봐…

기특해요 응원해요 다치지마요 pic.twitter.com/LgwY2T340t — 일공 (@dxlbxm) April 12, 2024

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