你有看過黑化的朴信惠嗎？Disney+《來自地獄的法官》才剛開播收視狂飆10％　超殺優惠看到飽

Disney+獨家跟播劇好評不斷！下半年已經被網友喻為是Disney+的天下了！不管是正在熱播笑中帶淚的《首爾破笑組》，還是《無路可走：輪盤賭》、《支配物種》、《暴君》通通都是年度大劇。不過好戲還沒結束～「偶像劇女王」朴信惠回來啦！這次她擺脫甜美女孩形象，將以黑化版大女主回歸！ 新劇《來自地獄的法官》才剛開播討論度就破表，在最新幾集中，她的善良與惡女姿態成為極大反差，才剛開播瞬間收視最高就飆到10.4％。提醒你～想要追好追滿，請一定要把握28號截止的超殺夏日限時優惠！

真的是「來自地獄的法官」

相信喜愛朴信惠的粉絲，過去對她印象大多都是比較女人味、氣質的風格。不過在Disney+上檔的新劇《來自地獄的法官》中，她則一改甜美外表，化身行事獨斷的法官「姜光娜」。在最新公開的集數中，才真正揭曉劇名含義。原來姜光娜之所以如此兇狠，是因為她被地獄的法官「朱斯提提亞」（吳娜拉飾演）附身，朱斯提提亞由於誤判善良的姜光娜為殺人犯，必須到人間懲罰10名殺了人也不反省、無法饒恕的罪人進行審判。讓劇迷直呼「原來地獄不是形容詞是真實存在的地方，實在太反轉了！」



正義餵狗吃吧？

從預告來看，不少網友都認為姜光娜是一名高冷的法官。但在最新集數播出後，才知道姜光娜是一名超愛喝可樂、會直接在庭上吐槽檢察官，甚至還會帶著來參訪的小朋友高喊「正義已死！正義餵狗吃吧！」,是一個毫無包袱的法官，被誇獎時還會露出迷人滿意的微笑。儘管是來自地獄，卻有著人類才有的共感與笑點，讓嚴肅的法庭劇上增添不少詼諧，也讓人看見朴信惠多變的演技。



惡女與善女的反差

在《來自地獄的法官》中，時常可以看見姜光娜時常對著人露出自信的笑容，自信又無所畏懼的形象成了她最鮮明的特色。不過在懲罰罪犯時，她立刻展現出地獄惡女原型，第二集中她與罪犯的立場對調，以牙還牙的方式讓罪犯承受一次受害者的情緒與痛苦。一下發狠揍人，又一瞬間成為害怕求饒的小女孩，情緒在短短五分鐘的劇情中不斷切換，極高反差的瘋感令人看得目瞪口呆，不免讚嘆果然是各大演技大賞的常勝軍演員！





黑化的朴信惠更對味

首播兩集播出後果然引發熱烈迴響，不少網友大讚朴信惠相較於甜美溫柔的角色，飾演惡女反而更傳神！黑化過的猖狂模樣，加上勾人入魂的紫色眼眸，有網友還發現光是在前兩集她就換了快10套服裝、多種頂級名牌、豪車伴隨左右，甜美豪奢的妝造，弱化了"來自地獄的惡魔"人設的恐怖感、更貼近人類日常。大手筆又緊湊的劇情，讓收視率超亮眼。首集收視率達6.8%，第二集收視率直接狂升到9.3，瞬間收視最高達10.4%，20至49歲收視則以3%的紀錄登上當日收視冠軍。不少劇迷大讚「朴以後不要演小白花了，這種很適合!!!」、「想不到朴信惠演惡女也很傳神!」



如果你說《來自地獄的法官》每周等得太心急，讓愛看劇的你有些心癢～別擔心！Disney+可不會讓你有戲劇軍白期！由男神金東旭婚後主演的作品《首爾破笑組》逗趣的「松原重案組 」讓你笑破肚皮之外，還帶你一同破獲各項燒腦案。另外《魔女》系列的衍生劇《暴君》、許光漢入伍前首部韓劇《無路可走：輪盤賭》同樣是Disney+重點作品。接下來還有堪稱是收視率保證的男星金秀賢！他將化身「山寨大王」穿梭交易市場，與《九尾狐傳》女星曹寶兒上演一段驚心動魄的感情拉扯戲。

此外池昌旭的《江南B-Side》在今年也要上線啦!，劇情涉及到城市中隱藏的黑暗面，探討了犯罪、貪腐等社會問題。行走的費洛蒙孫錫久這次則將跟時隔4年才重返小螢幕的怪物新人金多美，攜手出演《血謎拼圖》，一起揭開連環兇殺案背後的秘密，當然不能忘記由金泰梨主演、全女性陣容的漫改劇《正年》也將在Disney+上檔。偷偷告訴你，如果你想把歐爸、歐膩通通追起來，請一定要跟上現在最夯的超殺夏日限時優惠，一天不到5元帶你看到飽，訂一次看一整年的歐巴! 絕對不要錯過喔~ 優惠只到9月28日下午2點59分！



Disney+ 獨家跟播《來自地獄的法官》每周五六晚間10:30 上架新集數

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