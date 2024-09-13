《愛過之後來臨的》坂口健太郎大讚：李世榮的日語實力超棒的！已經可以在日本發展了～

由日本演員坂口健太郎加上韓國演員李世榮共同演出的電視劇《愛過之後來臨的》即將在9月27日公開，坂口健太郎也特別提到了李世榮的日語實力驚人。

9月13日坂口健太郎為宣傳新作品《愛過之後來臨的》接受許多韓國媒體訪談，也提到與李世榮的跨國合作，坂口表示兩人在開拍前就進行多次的會議，每一次都會覺得李世榮的日文進步了很多，並且速度很快，讓他非常驚訝。日語和韓語雖然有相似之處，但畢竟發音很不同，李世榮的學習進步速度讓他與日本工作人員團隊都相當吃驚。更說如果李世榮持續這樣下去，加上她本身演技相當出色，應該很有可能進軍日本進行活動。



坂口健太郎也提到自己為了本次合作，也看了李世榮的作品，包含歷史劇《衣袖紅鑲邊》，也提到在新作中他與李世榮有著相隔很遠互相通電話的場面，這種以聲音來傳達情感的過程中，也讓他感受到與李世榮的演技搭配相當契合，拍攝完畢後也聽見大家對這場面很滿意，覺得兩人很登對，不知不覺坂口就覺得與李世榮變得更熟悉了，兩人很合得來，演出也相當有默契。



《愛過之後來臨的》是一部感性的愛情電視劇，劇情描述命運般的愛情結束之後，忘記了一切的女子「小虹」以及充滿後悔的男子「俊吾」，兩人在戀情結束後再度偶遇，有著始終如一不變的純愛。本劇也因日韓雙邊合作而將展現屬於兩國的不同風貌，「黃Viu」也會於9月27日同步上架。



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