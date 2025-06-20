對於「金在中有1兆韓元的資產？」謠言的看法！張根碩表示絕對有可能：因為他就像牛一樣只知道工作

演員張根碩與 FTISLAND 的李洪基出演了網路節目《在朋友》，主持人金在中則對圍繞自身的富豪傳聞進行了解釋。

19日，《在朋友》公開了標題為「只要有一個人出錯，大家就全完了」的影片，當天，金在中問道：「你覺得關於我的財閥傳聞怎麼樣？」張根碩則打趣說：「這話題已經攪亂了整個漢陽。」接著表示：「的確有這樣的傳聞，我覺得有充分的理由可以同意。我認識他快15年了，他真的是一次都沒休息過，就像牛一樣拼命工作。」



金在中解釋道：「如果至今的工作都只是累積資產的話，即便有數千億（韓元）也是可能的。不過我也有過度消費的時候。」但李洪基接話笑說：「你說的是擁有8輛車的時候嗎？」

對此，金在中爆料說：「我的人生最終目標是買勞斯萊斯，張根碩20多歲時就已經開著到處跑了。」張根碩則回應：「在中看到我開勞斯萊斯的時候，還問我這車在哪裡能買到。」讓金在中反被嚇了一跳。



金在中還說：「我第一次買勞斯萊斯就是因為張根碩說一起買吧，結果隔天我就去預約了。後來張根碩說『仔細看好像沒那麼好看』，但取消預約的話要損失5000萬韓元。都是因為你（張根碩）我才入坑的啊。」說到這裡更是引來一陣笑聲。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞