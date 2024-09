【有片】玄彬又來放閃！攜新作《哈爾濱》出席多倫多國際影展，採訪感謝愛妻孫藝真理解支持

當地時間9月8日,韓國演員玄彬和李棟旭等人攜新作《哈爾濱》參加第49屆多倫多國際影展,接受記者採訪時,玄彬再次表達了對同為演員的妻子孫藝真的感謝與愛慕。

諜戰動作片《哈爾濱》今日在多倫多國際影展舉辦全球首映會,由玄彬、李棟旭、朴正民、趙宇鎮、全餘贇(全汝彬)等擔任主演。 紅毯記者採訪環節,玄彬被問到拍攝期間孫藝真如何給與支持,真誠回答道:「我們擁有相同的職業,她也是演員,給了我很多理解與接納,讓我非常感激。 簡單來說,她在所有方面都給我支持。」



Q. How did #SonYejin support you?

: Just the fact that we have the same job, she's also an actor so she's really understanding and I'm very thankful for that. I think she supported me in all ways. #HYUNBIN #현빈 #HARBIN #하얼빈 #TIFF24 pic.twitter.com/vZlVvpFVZi