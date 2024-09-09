【有片】玄彬又來放閃！攜新作《哈爾濱》出席多倫多國際影展，採訪感謝愛妻孫藝真理解支持

當地時間9月8日，韓國演員玄彬和李棟旭等人攜新作《哈爾濱》參加第49屆多倫多國際影展，接受記者採訪時，玄彬再次表達了對同為演員的妻子孫藝真的感謝與愛慕。

諜戰動作片《哈爾濱》今日在多倫多國際影展舉辦全球首映會，由玄彬、李棟旭、朴正民、趙宇鎮、全餘贇（全汝彬）等擔任主演。 紅毯記者採訪環節，玄彬被問到拍攝期間孫藝真如何給與支持，真誠回答道：「我們擁有相同的職業，她也是演員，給了我很多理解與接納，讓我非常感激。 簡單來說，她在所有方面都給我支持。」



Q. How did #SonYejin support you?

: Just the fact that we have the same job, she's also an actor so she's really understanding and I'm very thankful for that. I think she supported me in all ways. #HYUNBIN #현빈 #HARBIN #하얼빈 #TIFF24 pic.twitter.com/vZlVvpFVZi — (@taepyvng) September 9, 2024

玄彬和孫藝真2022年3月結婚，同年11月產下一子。 當時《哈爾濱》剛剛開拍，玄彬也隨劇組遠赴蒙古取景，且孫藝真分娩日期早於預期，一度有消息稱玄彬未能趕回韓國陪產。 不過經紀公司立即澄清，表示玄彬當時人在韓國，生產當時亦守護在孫藝真身邊。



臨近滿月時，孫藝真在IG PO出寶寶腳丫照片，感謝玄彬陪伴她成為母親的整個過程，甜稱他是愛子如命的「刺蝟」（比喻即便寶寶扎手也喜歡得不得了XD）。 今年出席富川國際奇幻影展時，孫藝真稱讚玄彬正直淡泊、又高又帥，對她而言是命運一般的愛情，夫妻二人每次提到對方都不停放閃。



此外，電影《哈爾濱》以愛國義士安重根為原型，講述1909年安重根及獨立運動家在哈爾濱火車站刺殺日本侵略朝鮮的始作俑者伊藤博文的業績。 玄彬飾演大韓義兵參謀中將安重根，李棟旭飾演獨立軍李昌燮，電影將於12月在韓國本土上映。



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