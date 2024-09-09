【有片】玄彬又来放闪！携新作《哈尔滨》出席多伦多国际影展，采访感谢爱妻孙艺真理解支持

当地时间9月8日，韩国演员玄彬和李栋旭等人携新作《哈尔滨》参加第49届多伦多国际影展，接受记者采访时，玄彬再次表达了对同为演员的妻子孙艺真的感谢与爱慕。

谍战动作片《哈尔滨》今日在多伦多国际影展举办全球首映会，由玄彬、李栋旭、朴正民、赵宇镇、全余贇（全汝彬）等担任主演。 红毯记者采访环节，玄彬被问到拍摄期间孙艺真如何给与支持，真诚回答道：「我们拥有相同的职业，她也是演员，给了我很多理解与接纳，让我非常感激。 简单来说，她在所有方面都给我支持。」



Q. How did #SonYejin support you?

: Just the fact that we have the same job, she's also an actor so she's really understanding and I'm very thankful for that. I think she supported me in all ways. #HYUNBIN #현빈 #HARBIN #하얼빈 #TIFF24 pic.twitter.com/vZlVvpFVZi — (@taepyvng) September 9, 2024

玄彬和孙艺真2022年3月结婚，同年11月产下一子。 当时《哈尔滨》刚刚开拍，玄彬也随剧组远赴蒙古取景，且孙艺真分娩日期早於预期，一度有消息称玄彬未能赶回韩国陪产。 不过经纪公司立即澄清，表示玄彬当时人在韩国，生产当时亦守护在孙艺真身边。



临近满月时，孙艺真在IG PO出宝宝脚丫照片，感谢玄彬陪伴她成为母亲的整个过程，甜称他是爱子如命的「刺猬」（比喻即便宝宝扎手也喜欢得不得了XD）。 今年出席富川国际奇幻影展时，孙艺真称赞玄彬正直淡泊、又高又帅，对她而言是命运一般的爱情，夫妻二人每次提到对方都不停放闪。



此外，电影《哈尔滨》以爱国义士安重根为原型，讲述1909年安重根及独立运动家在哈尔滨火车站刺杀日本侵略朝鲜的始作俑者伊藤博文的业绩。 玄彬饰演大韩义兵参谋中将安重根，李栋旭饰演独立军李昌燮，电影将於12月在韩国本土上映。



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