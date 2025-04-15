玄彬角逐百想男主角！趙祐鎮男配角！韓影歷史大作《哈爾濱》將在港上映！劇情與看點全整理

榮獲【第18屆亞洲電影大獎】最佳攝影（洪坰杓），提名角逐【第61屆百想藝術大賞】最佳電影、最佳導演（禹民鎬）、最佳男主角（玄彬）、最佳男配角（趙祐鎮）及最佳攝影，韓國歷史片大作《哈爾濱》將在港上映！

《哈爾濱》

主演：玄彬《秘密任務》系列、朴正民《魔鬼對決》百想藝術大賞最佳男配角、趙祐鎮《影子造王者》百想藝術大賞最佳男配角、全余贇《韓戲逼人》青龍電影獎最佳女配角、朴勳《首爾之春》亞洲電影大獎最佳男配角、劉在明《幸福國度：終極審判》、中川雅也

特別演出：李棟旭、鄭雨盛

導演：禹民鎬《寒流黑金》青龍獎最佳導演、青龍獎最佳電影《南山部長們》編、導

萬基娛樂榮譽發行



裂痕已經展開，但是我們必須去哈爾濱！

1908年，由安重根領導的韓國義軍在朝鮮北部邊境的新阿山與日軍進行了一場戰鬥，並取得了重大勝利。韓國義軍安重根中將恪守戰爭法，釋放日本戰俘。然而，這項行動卻引起人們對他的懷疑，並導致義軍內部分裂。一年後，一群志同道合的活躍份子 - 安重根(玄彬飾)、禹德淳(朴正民飾)、金尙鉉(趙祐鎮飾)、孔夫人(全余贇飾)、崔在亨(劉在明飾)和李昌燮(李棟旭飾) - 聚集在海參崴，決心收復自己的家園。當得知日本政治家、首任日本駐朝鮮總司令伊藤博文將前往滿洲與俄羅斯進行談判時，安重根和他的手下便啟程前往哈爾濱。日軍掌握了抵抗行動的情報，迅速展開追擊… 4月17日 全力出擊



ABOUT MOVIE 01.

《12.12：首爾之春》製作團隊聯同《寒流黑金》青龍獎最佳導演、青龍獎最佳電影《南山部長們》編、導禹民鎬帶你走進哈爾濱！



導演禹民鎬因在2015年的《寒流黑金》中揭露韓國政治、檢察和媒體的黑暗現實以及在《南山部長們》中報道1979年總統暗殺事件而聞名，今年他帶著《哈爾濱》回歸。《哈爾濱》是一部以1909年為背景的電影，講述了為了共同的目標前往哈爾濱的人們與追尋他們的人之間驚心動魄的追逐與猜疑的故事。

禹民鎬以其敏銳的導演手法和深入探究每個時代的敏銳洞察力而聞名，吸引了眾多觀眾。大家越來越期待他將如何透過《哈爾濱》來描繪韓國史上最黑暗、最不穩定的一年 — 1909年。禹民鎬與 Hive Media Corp 再度聯手，後者曾製作過《寒流黑金》(Insider)、《南山部長們》(Last Man Standing)和《12.12：首爾之春》，《12.12：首爾之春》在 2023 年創下了 1,312 萬觀影人次的紀錄，今次將合作製作《哈爾濱》。《12.12：首爾之春》講述了1979年12月12日這個關鍵的日子，預計製作團隊將以同樣扣人心弦的敘事和時尚感，講述1909年10月26日哈爾濱槍擊事件發生前三天的故事。大家對「歷史劇大師」禹民鎬與製作團隊之間的合作非常期待。

導演禹敏鎬分享了自己最初開拍這部電影的想法：『我想講述安重根和獨立軍最真實的故事。在拍攝一部講述我們歷史的電影的過程中，我不想在綠幕前拍攝這些故事。即使這意味著身體上的挑戰，我也想用鏡頭真實地記錄下我們先輩們的犧牲。』



關於《哈爾濱》的開頭，禹民鎬解釋道：『迄今為止，我的主角大多是反派，而這是我第一次塑造一個以正義爲驅動力的主角。安重根是一位偉大的英雄，但同時，他也非常有人性。作爲一個普通人，他肯定也有恐懼的時刻，那麼他是如何在不屈服於外部壓力的情況下自豪地完成他的使命的呢？ 我對那種心態感到好奇。』

這是一部細緻刻畫安重根心理的電影，以禹民鎬導演獨特的風格刻畫了同盟間的真誠與猜疑。該劇講述了被日本軍追捕期間充滿信賴與懷疑衝突的無情間諜故事，其懸念感將超越禹民鎬之前的作品。



ABOUT MOVIE 02.

《哈爾濱》將韓國歷史帶到全世界！正式獲邀參加【多倫多國際影節】首映部分！一部燃點激情的電影！



當地時間9月8日，電影《哈爾濱》在第49屆多倫多國際影展舉行全球首映。一部講述日治時期韓國殖民歷史的電影受邀參加世界四大電影節之一的盛會實屬罕見，這讓人們對《哈爾濱》的電影質量及其在全球引起共鳴的可能性更加期待。

【多倫多國際電影節】執行董事金馬倫(Cameron Bailey)表達了他的興奮之情，他說:『我們非常激動能夠主辦一部捕捉歷史故事的電影的世界首映。』【多倫多國際電影節】高級策展人Anita Lee解釋說這部電影被邀請是因爲它『完美地結合了攝影、表演和敘事。』 禹民鎬導演在多倫多國際電影節紅毯上分享道：『我努力通過電影來展現這段歷史故事。我在視覺、聲音和音樂上思考了很多，希望觀衆可以通過關注這些元素來更好地享受這部電影。』

《哈爾濱》在全球首映後成為多倫多國際電影節上最受關注的電影之一。值得一提的是，《哈爾濱》講述了韓國的歷史故事，無需額外的解釋或呼籲就能引起全球觀眾的共鳴。本片以痛苦的殖民歷史為背景，講述了安重根和獨立戰士們勇敢面對死亡的坎坷歷程，具有普遍的情感感染力。



影評們從不同角度給予《哈爾濱》高度評價，美國《綜藝》雜誌稱其為「令人印象深刻的視覺作品，高潮部分引人入勝」，《國際銀幕》雜誌稱讚其「動作場面構思精美」，而《但為什麼呢？ 》極客社群將其描述為一部「有能力且有競爭力的電影」。社交媒體上的評論家也分享了他們的反應， @shotbymjustine 稱讚其為『傑作。Corea Ura！』（俄語，「大韓萬歲」的意思）；@zenzenzenzse 評論道，『光從演員的眼神中就能感受到情感』，而 @heeyoungiiee 則稱讚其「令人驚嘆的視覺效果和非凡的表演定義了時代劇」。 《哈爾濱》因其場面調度、故事情節和人物形象而廣受好評，其發展歷程可望為韓國電影樹立新的典範。



ABOUT MOVIE 03.

玄彬飾演安重根回歸！加上朴正民、趙祐鎮、全余贇、朴勳、劉在明、李棟旭 — 韓國頂級演員齊聚一堂，只為一個目標！

電影《哈爾濱》自演員陣容公佈以來，就引起了韓國以外全球的關注。玄彬、朴正民、趙祐鎮、全余贇、朴勳、劉在明、李棟旭等一眾演員在大銀幕、電視劇、OTT平台等各領域均引領韓國的作品走向成功，令人們對他們在《哈爾濱》的演技協同效應充滿期待。首先，演員玄彬飾演韓國獨立軍中將安重根。玄彬憑藉2019年引發無數熱議的tvN電視劇《愛的迫降》、2022年大熱電影《秘密任務2》等多部作品被公認為票房保證的他，在劇中飾演生活在亡國時代、冒著生命危險行動的安重根一角。他將展現出細膩的情感表演，刻畫安重根的孤獨與決心，以及前往哈爾濱的各種動作場面。



在《魔鬼對決》、《閨密盜賞團》等作品中展現了無限角色變身的不可替代的演員朴正民將與《哈爾濱》一起與觀眾見面。朴正民在劇中飾演將國家利益置於個人利益之上的堅定獨立鬥士禹德淳一角，傳達了其作品中未曾展現的深刻情感。

此外，趙祐鎮也加入演員陣容之中，他因在禹民鎬執導的《寒流黑金》中飾演的狂野而熱情的角色而受到許多人的喜愛，而被稱為「不會讓人失望的演員」。趙祐鎮將飾演為收復失地與安重根一起奮戰的獨立戰士金尙鉉，展現出不放過彼此、互相猜疑的細緻演技。



透過《黑道律師文森佐》、Netflix原創韓國劇集《天外謎蹤》、《韓戲逼人》(CobWeb)等作品累積了豐富多彩的魅力的全余贇將飾演獨立戰士孔夫人一角。在這次的作品中，她展現了端莊堅毅的新面貌。劉在明從《秘密森林》、《梨泰院Class》等電視劇到電影《收屍人》等，憑藉其成熟的演技贏得了觀眾的信賴，為觀眾所熟知的他今次飾演為安重根等人提供獨立運動基地的崔在亨。李棟旭曾在《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《九尾狐傳》、《殺人者的購物中心》等作品中展現出全球影響力，此次他將繼《首爾單身日記》在《哈爾濱》中飾演謹慎的獨立鬥士李昌燮，致力於重奪國家主權，這一角色他演繹得十分出色。



最後，飾演日本陸軍少校森辰雄的朴勳，他曾在《韓山島海戰》(Hansan: RisingDragon)、《秘密任務2》(Confidential Assignment 2)、《12.12：首爾之春》和《露梁：死亡之海》(Noryang: Deadly Sea)等多部票房大賣電影中扮演搶鏡角色。這些演員們在蒙古和拉脫維亞的極端拍攝環境下，真實地捕捉了115年前獨立軍的種種情感，將觀眾帶入了1909年的歷史當中。



ABOUT MOVIE 04.

在蒙古、拉脫維亞和韓國進行實地拍攝著名電影攝影師洪京杓也參與其中。致力於創造不錯過的戲劇體驗！

電影《哈爾濱》在蒙古、拉脫維亞和韓國拍攝歷時六個月。製作團隊選擇的拍攝地點最能真實反映中國和俄羅斯獨立戰士的活動區域。他們選擇了地形與滿洲相似的蒙古和保留了蘇聯建築風格的拉脫維亞。負責韓國時代電影的資深製作團隊參與其中，並增強了哈爾濱的詳細背景。最值得一提的是，導演禹民鎬與曾拍攝《上流寄生族》、《末世列車》和《哭聲》的攝影師洪坰杓合作，為電影攝影增添了深度。主攝使用的攝影機是ARRI ALEXA 65，ARRI ALEXA 65是韓國影史上首部採用 IMAX 專用特別制式（Specially Formatted Exclusively For IMAX）製作並上映的電影，曾用於《沙丘瀚戰》系列等荷里活電影。曾參與《007: 生死有時》和《職業特工隊：致命清算》等好荷里活目的無人機團隊 XM2 也加入其中，拍攝了廣闊的場景。生動地描繪了安重根和獨立戰士們的坎坷歷程。



導演禹民鎬強調拍攝地點的規模，表達了他對獨立鬥士們的同情：「蒙古沒有高山。站在一望無際的土地上，你會感到自己無限渺小。奇妙的是，思緒也因此變得更加清晰。或許安重根和那些遊走於蒙古大陸的獨立鬥士們也感受到了同樣的感受。攝影師洪坰杓補充道：『回想到20世紀1910年代獨立戰士在滿洲和海參崴的戰鬥，空氣中瀰漫著淒涼和孤獨。這瞬間與獨立戰士們產生了共鳴。」



《哈爾濱》團隊刻畫了蒙古沙漠中獨立戰士的孤獨與堅定，以及拉脫維亞寒冬中他們之間的懸念與動作。在零下40度的低溫下拍攝的庫蘇古爾湖結冰的場景中，表現出安重根因為一時的錯誤判斷而失去戰友後產生的內疚和恐懼的內心掙扎，並堅定了他獨立自主的決心。禹民鎬導演對聲效方面一絲不苟，以確保觀眾能夠完全沉浸在電影的最高品質中。當安重根穿越冰凍的湖面時，冰膨脹和收縮的聲音被捕捉到，讓觀眾屏住呼吸，完全融入安重根的心靈。這部電影的音樂體現了整體電影氛圍，由倫敦交響樂團在倫敦艾比路錄音室錄製。《哈爾濱》團隊的努力忠實地在影片中得到了體現，為觀眾帶來了一場必須在大銀幕上觀看的體驗。



CHARACTER & CAST

「我的目​​標是恢復我們國家的主權」

大韓義軍，安重根

1908年冬，安重根率領的韓國義軍在新阿山戰役中取得重大勝利。安重根遵守萬國公法，釋放了被俘虜的日本士兵，而不是處決他們，這引起了同儕的不滿。隨後，日軍得知了韓國軍營地的位置，並對其進行了突然襲擊，導致大部分士兵陣亡。這導致安重根失去了同志們的信任。經過那一天地獄般的短兵相接，安重根更堅定了重奪國家主權的決心。

玄彬

玄彬以其在激烈動作角色和溫柔浪漫表演方面的多才多藝而聞名，他在《哈爾濱》中全心全意地投入並努力扮演安重根的角色。玄彬曾出演過多種類型的電影，包括《秘密任務》系列、《24小時救參行動》、《智命談判》以及熱門電視劇《愛的迫降》和《秘密花園》，他將在這個角色中展現他迄今為止最有力的一面，那就是安重根。



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