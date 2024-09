THE BOYZ澳門演唱會送上愛的驚喜 粉絲互動熱烈

韓國男團THE BOYZ信守承諾再次來到澳門跟THE B (THE BOYZ 官方粉絲名稱)見面,於2024年8月31日和9月1日在澳門新濠影滙綜藝館帶給大家精彩演出。

由萬星國際娛樂文化有限公司主辦一連兩場的《THE BOYZ WORLD TOUR:ZENERATION II in MACAU》於日前圓滿舉行。

THE BOYZ先以《Diamond Life》、《Out Of Control》和《MAVERICK》等快歌炒熱全場氣氛,成員們跟現場觀眾打招呼和自我介紹,他們承諾會盡力演出,亦希望大家要一起開心參與,為彼此創造難忘和美好的回憶。他們更稱在場的THE B為「老婆」和「寶貝」,令一眾THE B超興奮。他們更預告會「性感」演繹之後的舞台,隨即跳唱《Back All Black》和《Breaking Dawn》等歌曲。

除了快歌外,當THE BOYZ唱跳完清爽的《D.D.D》、《Fantasize》後,曲風一轉,他們演繹抒情慢歌如《Horizon》、《Survive The Night》等,令粉絲們看到偶像們深情一面。當唱完《WATCH IT》後,演唱會來到安可部份,他們在唱《Nectar》時不時跟大家互動,粉絲們熱烈回應偶像。之後成員們感謝THE B的熱情和包容,更帶給成員們的幸福時光,更預告他們快將comeback,希望大家大力支持,他們即場獻唱周興哲的《永不失聯的愛》和林俊傑的《那些你很冒險的夢》,再送驚喜給一眾澳門粉絲,最後他們以《Fire Eyes》為演唱會劃上完美句號。

