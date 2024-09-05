YUGYEOM香港演唱會10.19強勢來襲 門票現已熱賣中

人氣歌手YUGYEOM將於2024年10月19日在香港舉行他的個人演唱會《2024 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] IN HONG KONG》。這場期待已久的演出將為粉絲們帶來一次難忘的音樂旅程。

自出道以來，YUGYEOM憑藉其獨特的音樂風格和出色的舞蹈才能，深受粉絲喜愛。他的音樂作品涵蓋多種風格，充分展現了他的多才多藝。此次巡演將為粉絲準備一系列精彩的舞台表演，除了演唱熱門曲目外，擁有強勁舞蹈實力的YUGYEOM必將帶來令人驚艷的舞蹈演出，讓每位粉絲都能感受到他獨特的音樂魅力。

《2024 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] IN HONG KONG》將於2024年10月19日（星期六）在AXA安盛創夢館舉行。門票價格由港幣799起，並已於2024年9月2日（星期一）中午12時起通過KKTIX（kktix.com）及大麥網（www.damai.cn）公開發售。







《2024 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] IN HONG KONG》

日期：2024年10月19日(星期六)

時間：下午5時正

地點：AXA 安盛創夢館

票價：港幣HKD $1499 /$1199 /$799

公開售票：2024年9月2日(星期一) 中午12時起

訂購網站：KKTIX - https://tix-get-go.kktix.cc/events/yugyeomhk2024

大麥 - https://detail.damai.cn/item.htm?id=829073544704

主辦單位：萬星國際娛樂文化

巡演公司：Wonder

經紀公司：AOMG

粉絲福利：

$1,499門票：歡送道別 (全體)、綵排 (全體)、1:20團體合照 (全體)、簽名海報 (50名)

$1,199門票：歡送道別 (300名)、綵排 (100名)、1:20團體合照 (100名)

- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

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