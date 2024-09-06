玄彬新作《哈爾濱》公開宣傳照&宣傳片：歷史人物厚重感撲面而來

由男星玄彬（曾譯：炫彬）領銜主演的電影《哈爾濱》將於12月上映。

《哈爾濱》講述了1909年，為了同一個目標前往哈爾濱的人們與追蹤他們的敵人之間驚心動魄的追逐與懷疑的諜戰故事。 劇組日前公開了玄彬單人宣傳海報以及預告。海報展示了玄彬從未在他以往的作品中呈現過的肅穆面貌，他化身為民族英雄安重根，身穿黑衣，戴著黑帽，帽簷遮住上半張臉，灰白色的鬍子烘托出歷史人物的厚重感。



預告片中，安重根的獨白由導演禹民鎬親自撰寫，台詞中透露出深沉的情感：「我曾想放棄一切，準備去死。 已故同志們的悲慘哭喊聲在我耳邊回蕩，他們的影像在我眼前閃現。 就在那個瞬間，我明白了，我是替死去的同志們活著的。 並且，我知道了自己要做的事情。 必須剷除蹂躪大韓帝國的日本狼群之首，那個老狼必須得死。 」 伴隨著玄彬低沉有力的聲音，這一段一分鐘左右的預告片展現了獨立軍的慘狀以及令人熱血沸騰的獨立軍征程，讓人更加期待在大銀幕上欣賞這部影片的那一天。



另外，《哈爾濱》在韓國上映之前首先會於9月8日（多倫多當地時間）在多倫多國際電影節上舉辦全球首映會。 玄彬、李棟旭以及導演禹民鎬將出席。

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