【韓網熱門】NANA批評THE BOYZ善旴沒禮貌遭粉絲洗版攻擊，回應超霸氣：「見一知十」

近日有網友分享了男團THE BOYZ成員善旴電台節目下班時的一段影片，善旴走進電梯後發現耳機掉落在外面地上，大聲說：「我的AirPods！」警衛隨即將耳機撿起遞給他，善旴單手接過，沒說謝謝也沒有任何表情，引起關於其人品的爭議。 NANA在影片下留言：「혼나야겠네요（該挨罵了/該被教訓一下耶）。」

善旴意識到引起爭議後通過溝通app對粉絲作出解釋，稱當時聽到粉絲大喊但一時沒搞清楚是什麼東西掉落了，意識到是耳機後說了一聲「我的AirPods」但仍然沒看清在哪裡，接到後有說「謝謝」，只是沒有點頭動作而已。 善旴表示單看影片確實容易令人誤會、承認是他的過錯，但他遇到別人幫忙擋門時都常說「謝謝」、遇見打歌節目的清潔工也都會說「你好」，希望以後不會再出現這樣委屈的情況，也請大家不必擔心。



隨後有部份善旴粉絲湧入NANA的SNS留下惡評：「妳以為用的是非公開帳號嗎？ 道歉然後滾蛋吧」「閉嘴，管好妳自己」。 其中一個留言較長：「只憑短短幾秒的影片就評價一個人，作為公眾人物寫這樣的留言真的讓人失望，看起來很沒腦子。 妳是演藝界前輩啊。 明明知道這種事對當事人而言有多痛苦，請不要一副無所謂的樣子到處留言。」對於該留言，NANA回覆「見一知十」，仍然堅持自己的觀點。



同時，NANA在粉絲溝通app裡PO長文，解釋稱她的留言並不是評判善旴這個人，而是單純認為他的行為和語言缺乏禮貌、令她感到不小的衝擊，應該挨罵/被教訓的是該行為本身：「看著掉落的AirPods用所有人都能聽到的音量大喊，視線固定在幾步之遙的地方，卻一步也沒移動過。 是叫誰撿過來的意思吧？ 他是無法移動的情況嗎？ 也許對方比他大好幾歲，只因對方身份是警衛？ 就要充當他的手和腳嗎？ 還是在叫自己掉落的東西自己走過來呢？」

NANA認為每個人都可能被誤會，所以反覆看了好幾遍影片，很確定自己的想法：「我不知道他是誰，但如果我身邊有這樣的人，我會像現在一樣說同樣的話：『該挨罵/該被教訓耶？』還會再加一句：『這種行為是從哪學來的？』^^」



*theqoo相關討論有至少3個，留言均超過700條。

韓國網友評論：

1. NANA說得對，很帥氣

2. 我第一次看完影片之後的想法跟NANA一樣

3. 難道他真的不知道，那一個行為就能讓整個THE BOYZ一起掉入谷底嗎？說什麼還說了感謝，感你個頭啦kkkk

4. 現在什麼阿貓阿狗都能當偶像了ㅡㅡ

5. 掉東西就撿起來啊…在搞什麼…是有什麼特權嗎？

6. 旁邊有粉絲拍照錄影的情況下，他都敢這樣？哈…

7. 一般人都會稍微向前走幾步、雙手接過吧，他連個假裝的動作都沒有，無需解釋了

8. 如果真的沒人幫他撿，他難道要直接坐電梯離開嗎？

9. 真的很沒教養，大喊「我的AirPods」語氣很像不良少年，有點在發脾氣的感覺

10. 好像在說「立即撿過來給我！」這是請人幫忙的態度嗎？ 平時他是如何對待警衛的呢，真的是見一知十

11. 他說了「謝謝」嗎？ 我完全看不出他的嘴有動過

12. 說「謝謝」的音量如果和「我的AirPods！」一樣大，就不會引起誤會了吧

13. 哇... 如果是5歲小孩做出這樣的行動，大家都會說應該教育一下吧？ 成年人這樣做卻有人護航？

14. 因為這件事，他的更多黑歷史被挖出來了... 比如出道前在匿名問答app說想養的寵物是「外國女人」，連「儒家思想」是什麼都不知道

15. 直播時粉絲提到「儒教boy」，他一臉無知地說自己是「無教」，隊友表情亮了XD



16. 雖然說的沒錯，但沒必要針對藝人同僚寫這樣的留言吧？ 心裡想想不就好了

17. 如果粉絲沒有去招惹NANA，這次爭議也就過去了

18. NANA氣場超強，是queen！

19. 對NANA超有好感，大快人心

出處： https://theqoo.net/hot/3692432853，https://theqoo.net/hot/3692388668，https://theqoo.net/hot/3691844134，https://www.instagram.com/p/DH-3BrmSLy_/

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