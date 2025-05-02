SEVENTEEN、BLACKPINK Lisa & ROSÉ等入選美國Gold House「百名亞太領袖」！《魷魚遊戲》李政宰&李炳憲、諾獎作家韓江也上榜

美國非營利組織Gold House每年都會選出對亞太地區文化與社會有重大影響的100位人物，發布「A100」榜單，近日公開的2025年名單中，K-POP男團SEVENTEEN、女團BLACKPINK成員Lisa和ROSÉ、《魷魚遊戲》演員李政宰和李炳憲及導演黃東赫、諾貝爾文學獎作家韓江等均榜上有名。

Gold House介紹稱，SEVENTEEN以獨有的小分隊互動為基礎，透過無以輪比的自給自足製作模式站穩音樂界前線。 今年迎來出道十週年，SEVENTEEN仍不斷自我重塑，以不懈的雄心壯志和不斷拓展的音樂領域超越人們的期望。



對於BLACKPINK成員Lisa，Gold House表示她不僅作為成員很成功，作為SOLO藝人也打破多項全球紀錄，還出演了HBO影集《白蓮花大飯店》、在Coachella音樂節上帶來個人首秀，成績十分亮眼。



對於BLACKPINK另一名成員ROSÉ，Gold House稱她是一名全球偶像，首張錄音室專輯《rosie》和熱門單曲《APT.》均登上Billboard 200冠軍，本人也成為首位登上美國Top 40電台榜首的K-POP女歌手，身兼多個國際奢侈品牌的全球大使，在音樂、 時尚和慈善事業均擁有極大影響力。



對於小說家韓江，Gold House表示她「以詩意而感性的小說著稱，擅長探討歷史創傷、人性的脆弱與變化等主題」，並強調她在2024年成為首位獲得諾貝爾文學獎的韓國人，也是首位獲獎的亞洲女性作家。



Gold House將《魷魚遊戲》導演黃東赫和主演李炳憲、李政宰一起列入名單，稱李炳憲是韓國最傑出的演員之一、在亞洲家喻戶曉，同時擁有百想藝術大賞、青龍獎和大鍾獎三大著名獎項的最佳男主角獎，也是第一位在亞洲電影大獎中獲得「卓越亞洲電影人大獎」、第一位在奧斯卡頒獎典禮上頒發奧斯卡獎的韓國演員。 李政宰憑《魷魚遊戲》成為首位獲得艾美獎「劇情類最佳男主角」的亞洲明星，其擔任編導的《獵首密令》也在坎城影展獲得讚譽。 黃東赫「根據個人經歷和對經濟差距的觀察，精心打造了一個引起觀眾深刻共鳴的敘事」，使《魷魚遊戲》2021年上架後成為Netflix觀看次數最多的劇集，第三季將於今年6月公開。



此外，今年的A100名單還包括《柏青哥》原著作者李珉真、導演奉俊昊、電競選手Faker、Naver Webtoon創辦人Kim Junkoo及CFO & COO David Lee等，女團aespa則入選Gold House評選的「New Gold」榜單，該榜單表彰在亞太地區新興崛起的領袖人物。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞