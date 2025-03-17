男團THE BOYZ成員上淵入伍&團隊回歸都在今天！隊內第一位入伍的成員，加入軍樂隊～

THE BOYZ大哥上淵於今天（17日）低調入伍，令粉絲們相當不捨。此外，團體也開始了無法完整體活動的軍白期。

上淵今天將進入新兵教育隊，接受基礎軍事訓練後，服役於陸軍軍樂隊履行國防義務。不過，為了安全及避免混亂，將不另行舉辦特別活動。



隨著身為隊內大哥（1996年11月4日生）的上淵入伍，THE BOYZ也正式迎來軍白期。與此同時，今天也是THE BOYZ發行正規三輯《UNEXPECTED》的日子，暫時將以「10人體制」繼續活動。



▼全新主打歌〈VVV〉MV預告：



上淵於2017年從THE BOYZ出道，曾推出〈Boy〉、〈TRIGGER〉、〈REVEAL〉、〈The Stealer〉、〈Watch It〉等作品，深受粉絲們喜愛。今年2月，他透過《Bloody Love》展開音樂劇演員的活動。此外，他也於8日在首爾韓電藝術中心舉辦粉絲見面會《上淵展》，和粉絲一同度過了珍貴的時光。



▼熱門曲〈TRIGGER〉(導火線) MV：



▼熱門曲〈The Stealer〉MV：



▼熱門曲〈WATCH IT〉MV：



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