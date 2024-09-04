還有這部翻拍台灣電影！洪慶&盧允瑞&金玟周詮釋韓版《聽說》預告也獲熱烈反響！

近日有兩部翻拍自台灣電影的韓國電影正巧都要在今年釜山國際影展（BIFF）上映，除了B1A4振永與TWICE多賢演出的韓版《那些年，我們一起追的女孩》，還有洪慶與盧允瑞演出的韓版《聽說》，《聽說》預告反響也不俗。

台灣原版《聽說》講述「秧秧」（陳意涵飾）和天闊（彭于晏飾）誤打誤撞以為彼此是聽障（聾人），用手語溝通繼而相戀的故事，劇情還包含秧秧和她真正聽障的姐姐「小朋」之間的（陳妍希飾）動人情誼。韓版男女主角改成「容俊」和「夏天」，由《惡鬼》洪慶和《浪漫速成班》盧允瑞演出，女主角姐姐改成了妹妹「秋天」，由《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》金玟周（原譯金珉周，女團IZ*ONE出身）飾演。



韓版《聽說》預告幾乎沒有人聲，僅有配樂、環境音與手語，開場就是夏天陪著秋天練習游泳，前來送便當的容俊對夏天一見鍾情，和原版劇情相同，後續許多場景也復刻了原版。X上網友分享預告片寫下「太喜歡了……」、「哭了」、「啊，真的嗎要瘋了」、「暈，等一下，真的要瘋了，已經那麼完美了」……等等。



제29회 부산국제영화제 <청설> 트레일러 #홍경



BIFF2024 Trailer l 청설 Hear Me: Our Summer l 한국영화의 오늘



https://t.co/3oZv7FKJSI pic.twitter.com/WdtRHTsBvv — 엔리 (@myendless_Blue) September 4, 2024

X上《聽說》三張劇照與劇情介紹更破千次分享，和《那些年，我們一起追的女孩》都是非常熱絡討論的釜山影展播映片，網友表示對陣容很滿意，期待是否超越原作。



第29屆釜山影展將於10月2日到10月11日舉行，《聽說》是以「韓國電影的金日－特別首映」單元將在釜山影展首映，而《那些年，我們一起追的女孩》則是「韓國電影的金日－全景」單元，本月20日起售預售票。

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