还有这部翻拍台湾电影！洪庆&卢允瑞&金玟周诠释韩版《听说》预告也获热烈反响！

近日有两部翻拍自台湾电影的韩国电影正巧都要在今年釜山国际影展（BIFF）上映，除了B1A4振永与TWICE多贤演出的韩版《那些年，我们一起追的女孩》，还有洪庆与卢允瑞演出的韩版《听说》，《听说》预告反响也不俗。

台湾原版《听说》讲述「秧秧」（陈意涵饰）和天阔（彭于晏饰）误打误撞以为彼此是听障（聋人），用手语沟通继而相恋的故事，剧情还包含秧秧和她真正听障的姐姐「小朋」之间的（陈妍希饰）动人情谊。韩版男女主角改成「容俊」和「夏天」，由《恶鬼》洪庆和《浪漫速成班》卢允瑞演出，女主角姐姐改成了妹妹「秋天」，由《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》金玟周（原译金珉周，女团IZ*ONE出身）饰演。



韩版《听说》预告几乎没有人声，仅有配乐、环境音与手语，开场就是夏天陪著秋天练习游泳，前来送便当的容俊对夏天一见钟情，和原版剧情相同，后续许多场景也复刻了原版。X上网友分享预告片写下「太喜欢了……」、「哭了」、「啊，真的吗要疯了」、「晕，等一下，真的要疯了，已经那么完美了」……等等。



제29회 부산국제영화제 <청설> 트레일러 #홍경



BIFF2024 Trailer l 청설 Hear Me: Our Summer l 한국영화의 오늘



https://t.co/3oZv7FKJSI pic.twitter.com/WdtRHTsBvv — 엔리 (@myendless_Blue) September 4, 2024

X上《听说》三张剧照与剧情介绍更破千次分享，和《那些年，我们一起追的女孩》都是非常热络讨论的釜山影展播映片，网友表示对阵容很满意，期待是否超越原作。



第29届釜山影展将於10月2日到10月11日举行，《听说》是以「韩国电影的金日－特别首映」单元将在釜山影展首映，而《那些年，我们一起追的女孩》则是「韩国电影的金日－全景」单元，本月20日起售预售票。

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