振永＆TWICE多賢韓版《那些年，我們一起追的女孩》預告曝光！神還原借課本、原子筆戳背經典場面

台灣經典電影《那些年，我們一起追的女孩》曾翻拍成日版後，日前也宣佈翻拍成韓版，更找來 B1A4 振永和 TWICE 多賢出演，讓許多觀眾都相當期待！

韓版《那些年，我們一起追的女孩》講述18歲且不夠成熟的稚嫩少年振宇（振永 飾），度過無數個日子才向善雅（多賢 飾）告白的初戀故事。 近日確定將在《第29屆釜山國際電影節》（BIFF）首映，3日公開 BIFF 特別版海報，以藍藍的天空爲背景，穿著制服的振永、多賢和朋友們開朗的笑容，讓人想起珍藏在我們所有人心中的那個時期的記憶。



公開的預告中，展現學生時代快樂的樣子，爲了笑、吵、開玩笑而不停歇的「振宇」和朋友們，還有在別人不知情的情況下開始初戀的「振宇」，「善雅」也因為這樣的振宇漸漸有了羞澀的微笑，讓觀眾們心動不已。台版經典場面在韓版也一一還原中，像是借課本、女主角用原子筆戳男主角的背、打水仗等，不知道會不會也還原「大笨蛋」、「大笨蛋才能追妳那麼久」這經典台詞呢 XD



預告公開後，也不免被拿來比較，有人覺得台版還是最經典、難以超越，但也有人覺得韓版選角很新鮮，還是很期待電影上映，不知道大家看完預告之後，有沒有期待呢？

而「原版柯景騰」柯震東此前曾公開自己在韓國和振永與多賢的合照，韓版預告公開後，柯震東也在 IG 限時動態轉發，很積極的在進行宣傳呢！



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