確定了！金惠奫《背著善宰跑》後的作品是浪漫喜劇《今天開始是人類》，將與「長腿帥哥」羅門搭擋！

預計2025年播出的SBS新劇《今天開始是人類》確認由金惠奫、羅門（朴所羅門）主演，將正式投入拍攝。

《今天開始是人類》由《戀愛大戰》金正權導演和《最棒的炸雞》朴燦英、趙雅英編劇合作打造，講述九尾狐和足球明星選手之間的故事。不是爲了成爲人類而誘惑男人的九尾狐，而是擔心成爲人類而遠離男人的九尾狐，在吵吵鬧鬧中產生甜蜜和感情，從互相嫌棄到互相喜歡的浪漫喜劇。



金惠奫飾演享受年輕不變的美貌，只挑選世間有趣的事去享受的「興趣富翁 MZ 九尾狐」恩浩。因為擔心會成為人類而盡量避免小「德」，累積著小小的「惡」，在遠離善行、遠離男人的某一天，發生如同生死的意外事件。每部作品都展現自己魅力的金惠奫，會如何詮釋至今爲止從未見過「九尾狐」，令人期待！



羅門將變身爲驕傲自滿卻一點也不懶惰的世界級足球明星選手「姜時烈」，作爲海外著名球隊前鋒，可謂是比「球隊」更耀眼的足球明星，自戀過剩的他最害怕的是肌肉損失。在他完美無缺的人生中，不知是災難還是命運的九尾狐「恩浩」出現了...將迎來意想不到的人生劇變。



談到出演《今天開始是人類》這部作品，金惠奫表示：「很高興通過《今天開始是人類》這部作品和大家見面，將通過新的角色、多樣的演技與大家見面，希望大家多多期待和關注。」羅門也說：「能和優秀的演員們一起出演優秀的作品，感到非常高興和激動。『姜時烈』是個擁有多樣魅力的角色，應該能展現出全新的面貌，我會盡最大的努力讓大家看到我更加成長的樣子。」



而之前與金惠奫合作過的男演員路雲、李宰旭、邊佑錫都是長腿帥哥，也都接續爆紅，她還被韓網封為「造星者」，這次的作品也備受關注！

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