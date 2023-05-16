韓國要翻拍台灣電影《聽說》！望由《弱美男英雄》洪慶搭檔《浪漫速成班》盧允瑞

網友：「盧允瑞太適合了，就是台灣初戀電影女主角的感覺。」
今（16）日有消息韓國將翻拍台灣電影《聽說》，將由《弱美男英雄Class 1》「吳范錫」洪慶搭檔《浪漫速成班》「南海伊」盧允瑞。
《朝鮮體育》今日報導演藝圈相關人士透露洪慶與盧允瑞將成為韓版《聽說》（청설，Hear Me）男女主角，由驚悚電影《一天》趙善浩導演執導，劇情部分設定上將和原作有所不同，8月開拍。而《Joy News 24》取得洪慶與盧允瑞經紀公司的說詞，證實他們兩位都正「積極討論出演」，意即出演可能性相當大。
《聽說》是2009年首映的台灣電影，由陳意涵、彭于晏與陳妍希主演，旨在宣傳台北聽障奧運，講述「秧秧」（陳意涵飾）和天闊（彭于晏飾）誤打誤撞以為彼此是聽障，用手語溝通繼而相戀的故事。按照韓媒的說法，洪慶有望飾演韓版「天闊」，盧允瑞有望飾演韓版「秧秧」。
洪慶2021年曾演出電影《翻供》一舉拿下百想藝術大賞電影部門男新人獎，後來在《D.P：逃兵追緝令》飾演「柳伊江上兵」，在《紅天機》飾演紅天機（金裕貞飾）的好友「崔定」，以及在《弱美男英雄Class 1》飾演「吳范錫」，逐漸獲得知名度，今年還以《弱美男英雄Class 1》入圍今年百想藝術大賞戲劇部門男新人獎。盧允瑞則是透過《我們的藍調時光》扮演未婚懷孕的高中生「房英珠」一炮而紅，後續又演出口碑佳的電影《20世紀少女》以及《浪漫速成班》，持續擄獲眾多觀眾的心。
韓國人對於台灣特有的「感性青春羅曼史電影」相當喜愛，好幾部台灣純愛系電影被韓國人稱為「台灣初戀電影」，包括《不能說的秘密》、《聽說》、《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》與《帶我去月球》。韓國前陣子才翻拍《不能說的秘密》，由都敬秀（EXO D.O.）與元真兒主演，正等待上映，如今又有《聽說》要被翻拍，不少韓國影迷表示期待，對於洪慶與盧允瑞的演技亦相當放心，認為兩人外型也很搭配，theqoo論壇有人留言大呼「盧允瑞太適合了，就是台灣初戀電影女主角的感覺」。
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