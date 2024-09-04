《來自地獄的法官》朴信惠擁有神秘瞳孔發射紫色光芒！到底是人還是惡魔呢～

即將在9月21日播出的SBS新金土電視劇《來自地獄的法官》，劇情描述所謂「真正的審判即將到來！」進入法官身體內的惡魔，讓姜光娜在地獄一般的現實生活中，遇見了充滿人情味的熱血警察韓多溫，處決罪犯並成為真正的法官。是一部動作奇幻的作品。

《來自地獄的法官》女主角姜光娜由朴信惠飾演，在播出前就備受期待。朴信惠飾演惡魔進入其體內的法官，預告了雖然有點邪惡但是卻相當可愛的另類英雄的誕生。製作組公開了預告影片及劇照，傳達了朴信惠與眾不同的變身，也吸引了觀眾們的目光。身穿無彩色西裝的朴信惠，看起來似乎面無表情也不帶感情，說著人生無常的一番言論。



在人類姜光娜即將死亡的情況下，畫面就像走馬燈時光倒流那樣轉動著，最後鏡頭再度映照出自信表情的朴信惠，她的表情突然變得冷淡，並且語氣中令人感受到她的高傲與俏皮感，讓大家對於劇情更加好奇，她的眼神突然變成神秘的紫色並發光，並說到自己的名字叫USTITIA，是專門負責殺人案的法官，服裝也換成了強烈的酒紅色，高喊著「現在要開始真正的審判了！下地獄吧！」



SBS最新金土劇《來自地獄的法官》即將於9月21日星期六晚間10點首播並一連播出兩集，並在 Disney+ 獨家上線。



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