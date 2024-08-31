【韓網熱門】韓男嘲諷韓女「憋不住月經」，被外國網友PO上X

*原標題：在海外引起震驚的韓國男人的生理嘲弄

一名外國網友將韓國男網民的論壇發言截圖並翻譯成英文PO到X（前Twitter），令西方人感到文化衝擊。

截圖中，韓國網民稱：「說真的，韓國女人連月經血都憋不住，不是很骯髒惡心嗎？ 月經來了就該去洗手間解決，這是常識... 因為憋不住還要墊尿布，真的很震驚！不然就像狗一樣做排泄訓練啊... 嘖！」另一網民回復道：「就連小狗都能在接受排便訓練後控制大小便，為什麼她們憋不住血？」



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這條推文瀏覽次數188萬、轉發次數超過5000次。

男超論壇對女性月經的嘲弄十分常見，時常出現嘲弄女性的詞彙「憋不住血的玩意」。 雖然這種嘲弄在韓國網路論壇隨處可見，但海外用戶是有生以來第一次見到，都在震驚。 住在這個就連自然生理現象都要被嘲弄的國家的女人們，加油！

西方網友在該推文下的評論包括：

「我究竟看了什麼???」

「你不能說女人無法阻止月經，因為你都無法阻止自己的性慾。」

「有些男人很蠢，但韓國男人更勝一籌。 感覺他們在學校沒有學到任何東西。上學只是為了欺負別人嗎？」

「我能至少和一個韓國男人好好聊一次而不說wtf嗎？」

「韓國女性應該被認定為難民並立即離開韓國。」

「識字不等於受過教育。 看來沒有受過教育的男人太多了。」

「今日新聞：女性是血液操控者」

韓國網友評論：

1. 不是少數，這就是韓男平均水準

2. 男超論壇的日常

3. 和他們生活在同一個國家令我感到羞恥

4. 令全世界震驚的水準kkk

5. 好丟人，他好像不是嘲弄而是真的不知道，更感到丟人了

6. 希望這個推文擴散得越廣越好，最好被全世界人看到，讓韓男繼續挨罵吧

7. 別忘了還有人以為經血是藍色的

8. 那些人為了加入deepfake聊天室，就連親媽的照片都會出賣

9. 我們國家對性的認知是只要教育女孩、讓女孩小心就行了，所以才會產出那些無知的變態

10. 如果沒有女性，這些笨蛋根本不會出生

11. 在海外真不是開玩笑的kkk也許因為現在懂韓文的外國人越來越多，男超那些屁話都被翻譯出去了，被罵很慘kkk

出處：https：//theqoo.net/hot/3385319415

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