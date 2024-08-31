白種元又有弟子來《白Packer》了！太熟見圭賢直接罵髒話，圭賢也膽敢評價XD

《白Packer 2》最新一集嘉賓是Super Junior圭賢！圭賢是繼第一季ZE:A（帝國之子）金桐俊與目前第二季班底李壽根之外，第三位光臨的「白種元弟子」，兩人因為太熟鬧出有趣互動。

▼圭賢和白種元兩人經常同框合作料理綜藝外，也常看到圭賢獨自料理時炫耀自己有「白種元一號刀」



首先，圭賢和第7集出現的Apink普美有得比，不過他不是假裝路過，而是躲在白Packer車子裡，孤孤單單又戰戰兢兢躲了要30分鐘。圭賢和安普賢、許卿煥、李壽根都熟識見面就擁抱，也和少見的高庚杓打招呼，而和白種元的招呼是……白種元：「呀@#%^&，可惡！你這臭小子！」相當爆笑，不過打完招呼一輪迎來的卻是沉默，也許是因為太熟了，這短暫沉默又成為笑點。



做料理過程，圭賢會自己開口要試吃：「老師，通常不是都會讓嘉賓試吃嗎？」白種元：「啊等一下啊，不好意思，現在開始音樂劇之星，曹圭賢老師的試吃。」還親自拿給他，為了走過去趕走高庚杓：「庚杓讓開──」高庚杓超問號。圭賢一開始吃說「可以了」，後來卻改口「感覺少了點什麼」，結果被白種元罵：「不要用少了點什麼來表現，我不是有說還沒完全做好嗎！」



▼相關影片，此集安普賢覺得被冷落而吃醋好幾次也是亮點XD（台灣觀眾可至friDay影音收看完整節目）



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