【韩网热门】韩男嘲讽韩女「憋不住月经」，被外国网友PO上X

*原标题：在海外引起震惊的韩国男人的生理嘲弄
一名外国网友将韩国男网民的论坛发言截图并翻译成英文PO到X（前Twitter），令西方人感到文化冲击。
截图中，韩国网民称：「说真的，韩国女人连月经血都憋不住，不是很肮脏恶心吗？ 月经来了就该去洗手间解决，这是常识... 因为憋不住还要垫尿布，真的很震惊！不然就像狗一样做排泄训练啊... 啧！」另一网民回复道：「就连小狗都能在接受排便训练后控制大小便，为什么她们憋不住血？」
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这条推文浏览次数188万、转发次数超过5000次。
男超论坛对女性月经的嘲弄十分常见，时常出现嘲弄女性的词汇「憋不住血的玩意」。 虽然这种嘲弄在韩国网路论坛随处可见，但海外用户是有生以来第一次见到，都在震惊。 住在这个就连自然生理现象都要被嘲弄的国家的女人们，加油！
西方网友在该推文下的评论包括：
「我究竟看了什么???」
「你不能说女人无法阻止月经，因为你都无法阻止自己的性欲。」
「有些男人很蠢，但韩国男人更胜一筹。 感觉他们在学校没有学到任何东西。上学只是为了欺负别人吗？」
「我能至少和一个韩国男人好好聊一次而不说wtf吗？」
「韩国女性应该被认定为难民并立即离开韩国。」
「识字不等於受过教育。 看来没有受过教育的男人太多了。」
「今日新闻：女性是血液操控者」
OPEN THE SCHOOLS! pic.twitter.com/EPcAYw1vZ9— zozozoe (@uppercasehyo) August 29, 2024
韩国网友评论：
1. 不是少数，这就是韩男平均水准
2. 男超论坛的日常
3. 和他们生活在同一个国家令我感到羞耻
4. 令全世界震惊的水准kkk
5. 好丢人，他好像不是嘲弄而是真的不知道，更感到丢人了
6. 希望这个推文扩散得越广越好，最好被全世界人看到，让韩男继续挨骂吧
7. 别忘了还有人以为经血是蓝色的
8. 那些人为了加入deepfake聊天室，就连亲妈的照片都会出卖
9. 我们国家对性的认知是只要教育女孩、让女孩小心就行了，所以才会产出那些无知的变态
10. 如果没有女性，这些笨蛋根本不会出生
11. 在海外真不是开玩笑的kkk也许因为现在懂韩文的外国人越来越多，男超那些屁话都被翻译出去了，被骂很惨kkk
出处：https：//theqoo.net/hot/3385319415
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