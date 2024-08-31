光熙&朴明洙人在台灣拍綜藝！朴明洙搞笑自嘲「人造人」光熙躺著也中槍

光熙（黃光熙）昨（30）日突然在IG發限時動態表示自己在台灣台北，Threads上有網友透露他是和朴明洙一起來拍綜藝節目！

光熙限動發了自己在高速高路上，指標明顯指台灣，後續還發了遠拍101的照片和自拍照說「好久不見」，引發許多台灣粉絲、網友好奇他為何而來。Threads上有網友解答，透露自己上班遇到光熙和朴明洙，忍不住讚嘆韓國醫美說：「本人跟在節目上看到一模一樣。」



有趣的是，朴明洙剛好發兩人自拍照文自嘲「兩個人造人在台灣」，和兩人同為《無限挑戰》班底、有交情的Haha留言多個愛心，而粉絲留言「兩個人都很帥」、「我喜歡人造人」、「兩個人造人顆顆顆顆顆顆顆」、「是光熙嗎？我還以為是朴海鎮呢」、「明洙皺紋變多了，但是在愛你的我心中完全沒有瑕疵x」。韓國媒體見此發文便下標題光熙是「整容偶像」，光熙躺著也中槍，不過他本身在綜藝上也經常拿整形自嘲，朴明洙也是，亦非首次稱兩人為「人造人」。



朴明洙限動也發了他們拍片的餐廳照，不曉得有沒有讀者認得出是台北哪裡呢？而兩人合拍的節目為何，似乎還沒公開，先前光熙才對Dex（金珍映）說很嫉妒他和朴明洙一起做節目XD。



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