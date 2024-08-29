BLACKPINK成員Jisoo又有新作消息！有望接下新劇《月刊男友》，目前還有兩部大作品待播

最新消息，Jisoo（金智秀）又有一部正在談的主演作品，消息一出立刻引發熱烈關注。

根據 OSEN 29日的報道，人氣女團 BLACKPINK 成員 Jisoo 最近被製作團隊邀請出演電視劇《月刊男友》（월간남친）的女主角。

對此，負責 Jisoo 個人活動的經紀公司 BLISSOO 表示：「目前我們已經收到了提案，正在討論中。」也讓大眾相當好奇這部戲的內容，目前都尚未公開細節。

Jisoo 首次挑戰演技是在2021年12月18日首播的 JTBC 韓劇《雪降花》，講述某天突然闖進女子宿舍的名門大學生林守護（丁海寅 飾），和冒著被監視的危機藏匿並治療他的大學生殷英路（金智秀 飾）之間，兩人在混亂局勢中相愛的淒美愛情故事，相當賺人熱淚且印象深刻。



目前還有與李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬等人合作的電影《全知讀者的視角》，以及與朴正民合作的韓劇《流感》兩部作品，都已拍攝完成並在準備播出的階段，粉絲們也都非常期待。



此外，BLACKPINK 今年透過電影《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS》與粉絲們見面，慶祝出道 8 週年，內容是關於「Born Pink」世界巡迴演唱會的現場表演內容，也計劃在明年完整體回歸和舉行新的世界巡迴演唱會。

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