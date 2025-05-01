《換乘戀愛2》心動男「鄭賢奎」出演《魔鬼的計謀2》分享參賽感想：這一季保護弱者的局面更困難了

出演 Netflix 原創韓國心理戰遊戲綜藝《魔鬼的計謀：死亡之室》第二季的鄭賢奎，分享了結束第2季拍攝的感想。

《魔鬼的計謀：死亡之室》4月29日在首爾麻浦區某飯店舉行製作發表會。現場出席的第二季參賽者有 Super Junior 圭賢、《換乘戀愛2》鄭賢奎、李世乭、姜智英、尹邵熙、7high、李承賢、崔賢俊、Chuu（金智雨）、金河琳、朴尚妍、孫恩幼、Tinno 等各領域的玩家，一同暢談節目相關內容。參賽者賈斯汀·H·閔因在美國拍攝未能出席，並由朴京林擔任活動主持人。



【多圖】《魔鬼的計謀2》舉行製作發佈會！Super Junior圭賢、《換乘戀愛2》鄭賢奎、Chuu、尹邵熙等參賽者出席！



《魔鬼的計謀：死亡之室》是一檔集結各行各業玩家，共同進行為期7天密集合宿，爭奪「最強頭腦」頭銜的腦力生存遊戲。



當天鄭賢奎表示：「看第一季的時候，我心想『如果是我去參加，應該會表現不錯吧』。實際拍攝後，也讓我發現自己沒察覺的一面，是個讓我成長的經歷。」



他補充說：「看第一季的時候，我無法理解為什麼要去保護弱者，那時覺得不合理。但當真的面臨每天淘汰一人的情況後，就會覺得整個氛圍其實是相當殘酷的，也漸漸體會到保護弱者的局面是多麼困難。」

另外，《魔鬼的計謀：死亡之室》將於5月6日率先公開第1至4集，第2週公開第5至9集，第3週則釋出第10至12集。



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